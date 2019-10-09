Госдуме запретят принимать налоговые законы после 1 сентября

Партия «Справедливая Россия» внесла в Госдуму законопроект об изменении порядка вступления в силу новых актов налогового законодательства. Предлагаемые поправки в Налоговый кодекс повысят предсказуемость изменений законодательства о налогах, утверждают авторы проекта.

Уточняется сроки вступления в силу законов, устанавливающих новые налоги и сборы.

Сегодня согласно НК такие законы вступают в силу не ранее 1 января года, следующего за годом их принятия, но не ранее одного месяца со дня официального опубликования.

Если же их рассмотрели и приняли в последнем квартале, может сложиться ситуация, когда у налогоплательщиков останется не больше месяца, чтобы приспособиться к новым, как правило, более жестким правилам налогообложения.

В сложном положении могут оказаться не только граждане и предприятия, но и муниципалитеты, регионы, и Российская Федерация в целом, так как возникает необходимость в авральном порядке корректировать бюджетные показатели, что негативно скажется на качестве планирования.

Фракция «СР» предлагает Госдуме не рассматривать и не принимать законы, устанавливающие новые налоги и сборы в период с 1 сентября до 31 декабря.

«Нас могут спросить: а насколько актуален такой закон, ведь у нас объявлен налоговый мораторий, и за ближайшие пять лет, как нас уверяет Правительство, налоговая нагрузка не вырастет, — подчеркнул Сергей Миронов. — Но мы хорошо помним предыдущую четырехлетнюю „заморозку“, когда налоговые ставки не менялись, зато неналоговые сборы полезли как грибы после дождя: „Платон“, экологический, утилизационный, курортный сборы и другие платежи. Изменился порядок расчёта налога на недвижимость, в результате он вырос многократно. И сейчас Минэкономразвития хочет повысить ЕНВД , что снова ударит по предпринимателям. Поэтому мы предлагаем сделать перемены в налоговом законодательстве более предсказуемыми, а их подготовку более открытой. Чтобы верно оценить последствия предлагаемых решений, нужна широкая общественная дискуссия. Бизнес и граждане должны заблаговременно знать, какие налоговые изменения их ожидают, иметь возможность высказывать по этому поводу свое мнение и влиять на позицию депутатов».