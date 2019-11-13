Правительство намерено разрешить несколько спорных налоговых вопросов, которые не решаются уже несколько лет

Обсуждение в Правительстве некоторых налоговых вопросов сильно подзатянулось. Там, вообще, как то не очень торопятся. Поэтому, надеюсь, что правительственные поручения будут иметь какой-то результат.

29 октября на сайте Правительства РФ опубликован перечень поручений Правительства РФ по ускорению экономического роста. Вот он:

О поручениях по ускорению экономического роста

29 октября 2019 12:00

Дмитрий Медведев дал поручения Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции, направленные на обеспечение координации работы по достижению целевого уровня экономического роста не ниже 3% начиная с 2021 года, а именно:

1. Минэкономразвития России представить с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти предложения по сферам деятельности, в которых требуется снижение избыточных требований в первоочередном порядке, для реализации в этих сферах пилотных проектов. Срок – 18 ноября 2019 года.

2. Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации – Руководителю Аппарата Правительства Российской Федерации К.А.Чуйченко утвердить перечень сфер деятельности, требующих первоочередного снижения избыточных требований, для реализации в этих сферах пилотных проектов с учётом представленных предложений в соответствии с пунктом 1 настоящего поручения. Срок – 23 декабря 2019 года.

3. Минэкономразвития России обеспечить реализацию пилотных проектов в соответствии со сферами деятельности, утверждёнными в соответствии с пунктом 2 настоящего поручения. Срок – 1 декабря 2020 года.

4. Минэкономразвития России представить с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложения по перечню субъектов Российской Федерации для реализации пилотных проектов в сфере региональной контрольно-надзорной деятельности, предусматривающих формирование в субъектах Российской Федерации единого органа государственной власти, ответственного за осуществление регионального государственного контроля (надзора). Срок – 15 ноября 2019 года.

5. Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации – Руководителю Аппарата Правительства Российской Федерации К.А.Чуйченко утвердить перечень субъектов Российской Федерации для реализации пилотных проектов в сфере контрольно-надзорной деятельности, подготовленный в соответствии с пунктом 4 настоящего поручения. Срок – 18 декабря 2019 года.

6. Минэкономразвития России с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти обеспечить принятие федерального закона, устанавливающего правовые основы разрешительной деятельности. Срок – 15 декабря 2020 года.

7. Минфину России и Минэкономразвития России с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти обеспечить принятие федерального закона «О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в Российской Федерации» и его вступление в силу. Срок – 16 декабря 2019 года.

8. Минэкономразвития России обеспечить увеличение доли респондентов, отметивших снижение общего объёма административной нагрузки, к 2022 году до 15%, к 2024 году – до 20%, в том числе за счёт эффективной работы механизма управления системными изменениями предпринимательской среды «Трансформация делового климата» (ТДК). Срок – 16 декабря 2019 года, далее – ежегодно.

9. Минэкономразвития России, МВД России, ФСБ России и Росгвардии с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, Следственного комитета Российской Федерации, Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации представить в Правительство Российской Федерации предложения по повышению доверия к правоохранительной и судебной системам со стороны субъектов предпринимательской деятельности. Срок – 16 декабря 2019 года.

10. Минэкономразвития России с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти обеспечить принятие федерального закона «О преференциальных режимах ведения предпринимательской деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», определяющего единые подходы к созданию, обеспечению, функционированию, финансированию и оценке эффективности инструментов развития территорий. Срок – 1 июля 2020 года.

11. Минэкономразвития России, Минфину России и Минпромторгу России с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и Банка России внести в Правительство Российской Федерации проект плана мероприятий («дорожной карты») по формированию единого механизма поддержки промышленных предприятий, предполагающего доступ к инструментам акционерного и долгового финансирования, а также инструментам повышения производительности труда. Срок – 2 декабря 2019 года.

12. Минфину России, Минэкономразвития России и ФАС России с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и Банка России представить в Правительство Российской Федерации доклад о необходимости внесения изменений в Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и в иные законодательные акты Российской Федерации (при необходимости), предусматривающих наделение Банка России полномочиями по установлению прямых количественных ограничений на выдачу кредитными и некредитными финансовыми организациями отдельных видов кредитов (займов) за установленный Банком России период и соответствующих характеристикам, определяемым Банком России. Срок – 2 декабря 2019 года.

13. Минэкономразвития России, Минкомсвязи России, Минфину России и ФНС России с участием Банка России обеспечить возможность оперативного получения кредитными организациями для проверки доходов заёмщиков (при наличии соответствующего согласия заёмщика) посредством сервиса СМЭВ «Интеграционный модуль» сведений ФНС России о выплатах, произведённых плательщиками страховых взносов в пользу физических лиц. Срок – 1 апреля 2020 года.

14. Минкомсвязи России, Минфину России, Росфинмониторингу и ФСБ России с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и Банка России:

- обеспечить принятие федерального закона, направленного на создание и использование инфраструктуры цифрового профиля гражданина при предоставлении финансовых услуг. Срок – 1 июля 2020 года;

- обеспечить принятие федерального закона, направленного на расширение перечня финансовых услуг и предоставление иных услуг, которые могут оказываться с использованием Единой биометрической системы. Срок – 1 июля 2021 года.

15. Минпромторгу России, Минэкономразвития России, Минфину России и ФАС России с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти внести в Правительство Российской Федерации предложения по дополнительным мерам, стимулирующим увеличение доли закупок у отечественных производителей при реализации национальных проектов и государственных программ Российской Федерации. Срок – 2 декабря 2019 года.

16. Минпромторгу России и Минэкономразвития России с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти внести в Правительство Российской Федерации проекты нормативных правовых актов, направленных на обеспечение снижения объёмов оборота фальсифицированной и несертифицированной продукции. Срок – 16 декабря 2019 года.

17. Минфину России и Минэкономразвития России представить в Правительство Российской Федерации предложения по внедрению нового механизма стимулирования частных инвестиций посредством софинансирования на возвратных и платных условиях средств Фонда национального благосостояния. Срок – 2 декабря 2019 года.

18. Минфину России, Минэкономразвития России, Минтруду России и МВД России внести в Правительство Российской Федерации проект федерального закона, обеспечивающего применение налоговой ставки 13% по налогу на доходы физических лиц в отношении доходов от осуществления трудовой деятельности физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации. Срок – 12 марта 2020 года.

19. МВД России и Минкомсвязи России обеспечить возможность подачи иностранными гражданами заявлений на получение государственных услуг в сфере миграции в электронном виде. Срок – 1 декабря 2023 года.

20. Минэкономразвития России, Минкомсвязи России и Минфину России с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти обеспечить на основе существующих информационных систем создание единой цифровой платформы поддержки принятия решений в системе стратегического управления, включающей модули принятия управленческих решений, поддержки бюджетного и стратегического планирования. Срок – 1 сентября 2020 года.

21. Минфину России, Минэкономразвития России и Минвостокразвития России с участием органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации представить в Правительство Российской Федерации предложения по стимулированию введения инвестиционного налогового вычета во всех субъектах Российской Федерации, а также по балансировке бюджетов субъектов Российской Федерации в связи с предоставлением инвестиционного налогового вычета и наращиванием объёма инфраструктурных расходов. Срок – 2 декабря 2019 года.

22. Минфину России и Минэкономразвития России с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации представить предложения по механизму обеспечения увеличения доли инвестиционных расходов федерального бюджета до 6% к 2024 году и инвестиционных расходов бюджетов субъектов Российской Федерации до 15% к 2024 году. Срок – 2 декабря 2019 года.

23. Минэкономразвития России и Минфину России с участием Банка России и Российского фонда прямых инвестиций внести в Правительство Российской Федерации проект плана мероприятий («дорожной карты») по эффективному использованию инструментов коллективного инвестирования в целях обеспечения механизма перетока ресурсов из сырьевых секторов экономики в несырьевые. Срок – 2 декабря 2019 года.

24. Минфину России, Минпромторгу России, Минэкономразвития России и ФАС России представить предложения по выравниванию условий конкуренции российских и иностранных интернет-компаний. Срок – 1 июля 2020 года.

25. Минтруду России, Минэкономразвития России, Минфину России, Минпросвещения России и Минобрнауки России с участием органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить координацию реализации мероприятий по снижению структурной безработицы и повышению экономической активности населения в 20 субъектах Российской Федерации с наименьшей долей занятого населения в структуре трудоспособного населения (в том числе с учётом применения механизма социального контракта, содействия началу предпринимательской деятельности, организации опережающего профессионального обучения, организации стажировок выпускников образовательных организаций). Срок – 1 июля 2020 года.

26. Минэкономразвития России и Минобрнауки России с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти представить в Правительство Российской Федерации план мероприятий («дорожную карту») по созданию и развитию сети инновационных научно-технологических центров. Срок – 16 декабря 2019 года.

27. Минфину России и Минэкономразвития России с участием Банка России внести проект федерального закона, предоставляющего возможность не только полной, но и частичной продажи Банком России акций санированных банков в других формах, а именно: путём проведения конкурса (с предъявлением к инвесторам дополнительных требований), прямой продажи одному инвестору без проведения торгов или в случае признания торгов несостоявшимися, а также предложения акций широкому кругу инвесторов путём публичного размещения на бирже. Срок – 1 июля 2020 года.

28. Минобрнауки России и Минэкономразвития России представить с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти предложения по доведению расходов инвестиционного характера на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы до уровня среднеотраслевых значений экономически развитых стран. Срок – 30 июня 2020 года.