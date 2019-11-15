Госдума отклонила закон, по которому ответственность налогоплательщика планировалось увеличить в ... 80 раз!

ГосДумой 6 ноября отклонено три налоговых законопроекта. Особенно меня порадовало отклонение законопроекта № 723363-7, по которому ответственность налогоплательщика планировалось увеличить в ... 80 раз!

ГосДума на этот раз отклонила...

6 ноября в ходе пленарного заседания ГосДумой были отклонены законопроекты: