Госдума отклонила закон, по которому ответственность налогоплательщика планировалось увеличить в ... 80 раз!

Инициатива своевременная. Ребята, вы просто не представляете, до какой степени есть дремучие бизн...
Что не так? Банк действует в рамках закона. Или всех можно, а оппозиционеров нельзя?...
За всё заплатит простой народ.
Вот тебе бабушка и Юрьев день...Только я собралась самозанятой становиться, так выясняется, что м...
Роструд на этой неделе отличился "умом и сообразительностью"Так сразу же и внесем изменения в гра...
А потом налоговая получит доступ к этим декларациям и обложит доп налогом....
Про продукты - согласна. А с намордником не согласна категорически! Даже поводок не всем собакам ...
Уже не знаю, за что деньги изъять.
Опять часть комментария потёрлась. Почините уже смайлы, после них текст нещадно исчезает.А писал ...
Запрета на дроны нет, а есть регистрация, как и в других странах....
выгул собак опасных пород без намордникаНадо, чтоб всех собак в намордниках выгуливали и продукты...
А вы считаете, что Родина вынуждает человека уехать из зависти?)Куда ему ехать он решил сам, я бы...
Ещё добавлю старый анекдот.Пригласил как-то Клинтон Ельцина в гости. Встречает в аэропорту, далее...
А цену этих мостов вы видите? А запрет на дроны не для того ли, что бы "слухи" о роттенберговской...
А почему сразу за грехи?! Или вы всех по себе судите? Или выбор страны с более справедливым налог...
Жесть он высшее, пусть и такое, получил только 44 лет. И больше ни о каком образовании не говорит...
Спасибо за мысль, Мария. Надо прошерстить договоры с ИП-шниками....
Ну Вы чего с бухгалтерами взялись спорить? УСН (Д-Р) и 6% - это первое, что в глаза бросается. В ...
И, кстати, без всякой кремлевской пропаганды. У меня сын несколько лет подряд, будучи студентом в...
Так и есть! Можно в любой точке рф такое снять! Стадо стоит и ждет, когда их обреют....
За какие грехи, поделитесь, страдалец.
Тогда собственнику светит только продажа аптечного бизнеса какой-нибудь сети. ...
Это шмаковская-то контора работников защищает? Самому не смешно?...
Постельные сцены тоже учли?))) Еще раз говорю. Ничего Вы не знаете.Это во-первых.Во-вторых, а чем...
А дальше что было? А то непонятно, то ли предприятие закрыли из-за профсоюза, то ли решили бороть...
Отлично сказано, прямо в точку!
Конкуренция такая ,что средняя наценка витает в пределах 10-12% , отними от них 6% и ты в минусе ...
Психологически есть. Федеральные чиновники где-то далеко, а как улучшается благосостояние местных...
Пока такая хрень будет в нашем законодательстве, какие там браки, какие там дети, чтобы жениться ...
Большую часть по интернету заказываю, правда, в аптеке получаю....
да, столкнулись с этим лет 5 назад. сильно была удивлена....
Жаль таких нет, ведь они об исчисленных налогах
Хм, ну давайте посмотрим, пойдем от противного, говоря математически:Лидеры по состоянию Дитер Шв...