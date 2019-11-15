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Аркадий Брызгалин

Госдума отклонила закон, по которому ответственность налогоплательщика планировалось увеличить в ... 80 раз!

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ГосДумой 6 ноября отклонено три налоговых законопроекта. Особенно меня порадовало отклонение законопроекта № 723363-7, по которому ответственность налогоплательщика планировалось увеличить в ... 80 раз!

ГосДума на этот раз отклонила...

6 ноября в ходе пленарного заседания ГосДумой были отклонены законопроекты:

  • № 790096-7 «О внесении изменения в статью 381 части второй НК РФ» об отмене льготы по налогу на имущество в отношении федеральных автодорог;
  • № 723363-7 «О внесении изменений в статью 126 НК РФ» об усилении ответственности за несообщении в НО о созданных «обособках». Штраф за указанное правонарушение предлагалось установить в размере 40 тыс. руб. (аналогично п. 2 ст. 116 НК РФ в целях соблюдения единого подхода к наказанию за непостановку на учет в налоговом органе);
  • № 794241-7 «О внесении изменений в главу 26.1 части второй НК РФ», которым предлагалось установить обязанность налогоплательщиков ЕСХН осуществлять уплату налога по месту осуществления деятельности.
Аркадий Брызгалин

Генеральный директор Группы компаний «Налоги и финансовое право», кандидат юридических наук. С 1993 года лично провел более 480 судебных дел (в пользу клиентов принято более 90 % судебных актов). Преподавательский стаж с 1988 года. Автор более 250 научных публикаций и книг. С 1994 года является главным редактором журнала "Налоги и финансовое право".

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