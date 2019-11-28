Собираемость налогов возросла на 7,9% даже несмотря на падение цен на нефть. Чудеса!

Руководитель ФНС М.В. Мишустин представил отчет Президенту РФ. Даже не знаю с чем сравнить эту ситуацию.

21 ноября на встрече с Президентом РФ В.В. Путиным, посвященной Дню работника налоговых органов, руководитель ФНС России М.В. Мишустин подвел итоги налоговых поступлений за 10 месяцев 2019, а также рассказал о результатах реформы ККТ и проекта по введению налога для самозанятых (НПД).

За январь-октябрь 2019 г. в консолидированный бюджет поступило 18,9 трлн руб., что на 7,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост поступлений в федеральный бюджет почти на том же уровне – плюс 7,1%, всего 10,5 трлн руб.

М.В. Мишустин подчеркнул, что рост поступлений продолжается, хотя цена на нефть снизилась на 8,6%, и, соответственно, замедлились поступления НДПИ. Кроме того, за этот период

возмещено 347 млрд руб. возвратного акциза. Основной же вклад в рост поступлений вносят ненефтегазовые доходы:

НДС – плюс 16,7%;

налог на прибыль – плюс 13,5%;

НДФЛ – плюс 8,4%.

Глава ФНС добавил, что благодаря качественному администрированию НДС удельный вес сомнительных операций составляет менее 0,6%, что является одним из самых низких показателей в мире. Кроме того, продолжается работа по борьбе с однодневками. На сегодняшний день общее количество компаний, которые можно отнести к разряду фирм-однодневок, составляет около 3,2% от всех юридических лиц, которые зарегистрированы в РФ, и это примерно 120 тысяч.

М.В. Мишустин также рассказал о результатах введения так называемого «налога на Гугл». Иностранные поставщики электронного контента, которые встали на налоговый учет в России, за три года заплатили в российский бюджет НДС на сумму 82 млрд руб.

По итогам третьего этапа реформы контрольно-кассовой техники парк касс вырос в 2,5 раза и составляет сейчас 3,2 млн аппаратов. В среднем в сутки пробивается 200 млн чеков на сумму 120 млрд руб. Покупатель может легко проверить легальность выданного им чека с помощью специального сервиса. Ежедневно проверяется более 720 тысяч чеков.

В заключение Михаил Мишустин подвел предварительные итоги эксперименту по введению налога на профессиональный доход. С начала года к проекту самозанятых присоединились 284 тысячи человек, суммарный доход, полученный ими, составляет 32,6 млрд руб.

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