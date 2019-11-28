ВС рассмотрит дело о НДС-вычете при недобросовестности поставщиков первого и других звеньев

Боюсь предвосхищать события, но сдается мне, что под конец 2019 года нас ожидает очень интересное дело в СКЭС Верховного Суда РФ. Несмотря на то, что спорами по «однодневкам» завалены все арбитражные суды, ВС РФ эту категорию споров особо не жалует (фактически в 2019 году было рассмотрено только одно дело по «однодневкам»). Тем интереснее будут выводы, которые сделает СКЭС ВС РФ 25 декабря.

С огромным сожалением добавлю, что в Екатеринбурге несколько лет назад по точно такому же эпизоду (почти 1 в 1), был подведен под банкротство металлургический завод, который своего правосудия так и не дождался.

25 декабря Судебной коллегией по экономическим спорам ВС РФ будет рассмотрен вопрос о праве налогоплательщика на вычет НДС в случае создания поставщиком товара формального документооборота по поставке драгоценного металла через цепочку поставщиков, не уплачивающих НДС в бюджет (дело № А40-23565/2018).

Фабула дела : по результатам выездной налоговой проверки налогоплательщику отказано в применении вычетов по НДС на основании счетов-фактур, выставленных поставщиком по хозяйственным операциям поставки драгоценных металлов.

Арбитражный суд I инстанции, удовлетворяя заявленное налогоплательщиком требование, исходил из того, что действия инспекции по доначислению НДС обусловлены безосновательным переложением налоговых обязательств поставщика и контролирующих им лиц на налогоплательщика, тогда как непоступление НДС в бюджет в связи с неправомерными действиями поставщиков первого, второго и более дальних звеньев является основанием для налоговых претензий к этим компаниям и контролирующим их лицам, а не к налогоплательщику, причастность которого к действиям контрагентов не подтверждена.

Отменяя данный судебный акт и отказывая в удовлетворении заявленного требования, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о доказанности налоговым органом обстоятельств, свидетельствующих о том, что самостоятельная ответственность налогоплательщика заключается именно в участии и контроле схемы уклонения от налогообложения с целью получения необоснованной налоговой выгоды в результате неправомерного принятия к вычету НДС посредством использования созданного поставщиком формального документооборота по поставке драгметалла через цепочку поставщиков, не уплачивающих НДС в бюджет.

При таком положении апелляционная инстанция признала право налогоплательщика на предъявление к вычету НДС отсутствующим, вне зависимости от факта дальнейшей реализации части ювелирной продукции на внутреннем рынке. Суд округа согласился с выводами суда апелляционной инстанции.

Налогоплательщик обратился с кассационной жалобой в ВС РФ, указав, что не получал и не мог получить выгоды от схемы, созданной третьими лицами; не контролировал и не мог контролировать схему, связанную с заемными обязательствами; не был осведомлен о налоговых злоупотреблениях в цепочке поставок.

Суд апелляционной инстанции, делая вывод о том, что налогоплательщик не имеет право на получение налоговых вычетов по НДС, не установил нереальность спорных хозяйственных операций либо невыполнение налогоплательщиком условий, необходимых для возмещения из бюджета заявленных сумм НДС. Данное обстоятельство привело к доначислению налогоплательщику налогов, недовзысканных с банков и поставщика, однако немотивированный отказ от взыскания неуплаченных сумм налогов с бенефициаров схемы нарушает принцип добросовестности налогового администрирования.