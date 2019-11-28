Руководитель ФНС заявил о сокращении объемов налогового контроля за 10 мес 2019 года

Интересные цифры! Хотя перенос давления на налогоплательщиков из "проверочной" сферы в сферу "непроверочную" почему-то особо не радует...

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21 ноября состоялось заседание расширенной коллегии ФНС, на котором были подведены итоги работы Службы за 10 месяцев 2019 г. и поставлены задачи до конца года.

Отмечаю итоги контрольной работы глава ФНС отметил, что в январе-сентябре 2019 г. количество выездных проверок сократилось на 34,4% (с 10,9 тыс. до 7,1 тыс.). При этом проверяются только два налогоплательщика из 1000, а в малом бизнесе (это 60% налогоплательщиков) – один из 5000.

Кроме того в выступлении М.В. Мишустина было отмечено, что в настоящее время основной акцент ФНС делает на добровольном уточнении налогоплательщиками своих налоговых обязательств.

Доля поступлений по аналитической работе за 9 месяцев выросла до 35% в общих поступлениях по контрольно-аналитической работе. Без проведения налоговых проверок в бюджет дополнительно поступило 90 млрд руб., что в 1,6 раза больше, чем за 9 месяцев 2018 г.

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Что касается макроэкономических показателей, то по словам М.В. Мишустина на сегодняшний день ФНС обеспечивает 3/4 доходов страны, при этом рост поступлений налогов превышает динамику экономики. За последние пять лет при росте экономики на 3,2% поступления налогов в реальном выражении, то есть без учета инфляции, выросли в 1,4 раза. При этом удельный вес налоговых доходов в ВВП увеличился более чем на 4 п.п., в том числе ненефтегазовых доходов на 3 п.п.

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