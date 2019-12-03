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Аркадий Брызгалин

ФНС: количество жалоб на решения по ВНП сократилось в 2019 году почти в 2 раза

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Бывают цифры, которые сами по себе ничего особого не означают. И даже на первый взгляд и не определишь, хорошо это или плохо... Так и здесь, непонятно, почему такое кардинальное снижение?

Или потому, что налоговые органы меньше создают спорных ситуаций, или потому, что налогоплательщики просто не желаются, понимаю тщетность своих попыток?

Или количество налогоплательщиков сократилось в 2 раза, а вместе с ними и количество ВНП, и, соответственно, количество жалоб?

Как сообщается на сайте ФНС России, за 9 месяцев 2019 г. количество рассмотренных административных жалоб по налоговым спорам снизилось на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На 0,5 процентных пункта снизилась доля удовлетворенных жалоб из числа рассмотренных (с 30,3% до 29,8 %).

При этом количество рассмотренных жалоб на решения по налоговым проверкам уменьшилось на 25,5%, в том числе на результаты выездных налоговых проверок на 47,3%. Процент удовлетворенных жалоб на решения по налоговым проверкам за девять месяцев составил 38,8%. 

На 14,1% снизилось количество обращений в суды после рассмотрения жалобы в вышестоящих налоговых органах.

Более подробно см. здесь.

ФНС
Аркадий Брызгалин

Генеральный директор Группы компаний «Налоги и финансовое право», кандидат юридических наук. С 1993 года лично провел более 480 судебных дел (в пользу клиентов принято более 90 % судебных актов). Преподавательский стаж с 1988 года. Автор более 250 научных публикаций и книг. С 1994 года является главным редактором журнала "Налоги и финансовое право".

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