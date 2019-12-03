ФНС: количество жалоб на решения по ВНП сократилось в 2019 году почти в 2 раза

Бывают цифры, которые сами по себе ничего особого не означают. И даже на первый взгляд и не определишь, хорошо это или плохо... Так и здесь, непонятно, почему такое кардинальное снижение?
Или потому, что налоговые органы меньше создают спорных ситуаций, или потому, что налогоплательщики просто не желаются, понимаю тщетность своих попыток?
Или количество налогоплательщиков сократилось в 2 раза, а вместе с ними и количество ВНП, и, соответственно, количество жалоб?
Как сообщается на сайте ФНС России, за 9 месяцев 2019 г. количество рассмотренных административных жалоб по налоговым спорам снизилось на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На 0,5 процентных пункта снизилась доля удовлетворенных жалоб из числа рассмотренных (с 30,3% до 29,8 %).
При этом количество рассмотренных жалоб на решения по налоговым проверкам уменьшилось на 25,5%, в том числе на результаты выездных налоговых проверок на 47,3%. Процент удовлетворенных жалоб на решения по налоговым проверкам за девять месяцев составил 38,8%.
На 14,1% снизилось количество обращений в суды после рассмотрения жалобы в вышестоящих налоговых органах.
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