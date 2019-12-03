ФНС: количество жалоб на решения по ВНП сократилось в 2019 году почти в 2 раза

Бывают цифры, которые сами по себе ничего особого не означают. И даже на первый взгляд и не определишь, хорошо это или плохо... Так и здесь, непонятно, почему такое кардинальное снижение?

Или потому, что налоговые органы меньше создают спорных ситуаций, или потому, что налогоплательщики просто не желаются, понимаю тщетность своих попыток?

Или количество налогоплательщиков сократилось в 2 раза, а вместе с ними и количество ВНП, и, соответственно, количество жалоб?