Обязанности российской организации при открытии расчетного счета в иностранном банке: основные положения

Очень много вопросов поступает нам не только «про налоги», но и про иные правовые вопросы, в частности, про валютное регулирование и валютный контроль. Вот один из типичных запрос от наших клиентов.

Вопрос:

Руководство компании решил открыть расчетный счет в иностранном банке (Швейцария).

Прошу проконсультировать на предмет предоставления уведомлений, отчетов, сроков и т.д. в налоговый орган. Какова процедура нотариального заверения документов банка, какие конкретно документы необходимо представлять?

Ответ :

Вопросам, связанным с открытием/закрытием и ведением счетов российскими организациями в иностранных банках, посвящена ст. 12 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее – Закон № 173-ФЗ).

Согласно п. 2 и 7 ст. 12 Закона № 173-ФЗ юридическое лицо – резидент РФ, открывающее счет в иностранном банке, обязано:

1) уведомить налоговый орган по месту своего учета об открытии (закрытии) счетов и об изменении реквизитов счетов, не позднее одного месяца со дня соответственно открытия (закрытия) или изменения реквизитов таких счетов (вкладов) в банках,

расположенных за пределами территории РФ, по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.

2) предоставлять налоговым органам по месту своего учета отчеты о движении средств по счетам в банках за пределами территории РФ с подтверждающими банковскими документами в порядке, устанавливаемом Правительством РФ по согласованию с ЦБ РФ.

Уведомление об открытии/закрытии счета в иностранном банке и об изменении реквизитов

Приказом ФНС РФ от 28.08.2018 № ММВ-7-14/507@ утверждены формы вышеуказанные уведомлений об открытии (закрытии) счета (Приложение № 1) и об изменении реквизитов счета в банке, расположенном за пределами территории РФ (Приложение № 2).

В п. 2 данного приказа установлено, что уведомления могут быть представлены в налоговый орган как лично или через представителя, так и направлены по почте заказным письмом, переданы в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет налогоплательщика.

ФНС РФ в письме от 31.07.2019 № БА-4-17/15134@ отметил следующее:

«… ст. 12 Закона № 173-ФЗ, регламентирующая порядок открытия и использования резидентами счетов в банках за пределами территории РФ, распространяется на всех резидентов, перечисленных в п. 6 ч. 1 ст. 1 Закона № 173-ФЗ, т.е. без разделения их на юридические лица и их филиалы. Таким образом, режим использования резидентами счетов в банках за пределами территории РФ в равной степени распространяется как на российские юридические лица, так и на созданные ими филиалы, находящиеся за пределами территории РФ».

При этом обращаем Ваше внимание, что ни Законом № 173-ФЗ, ни вышеуказанным Приказом не установлен какой либо перечень документов, которые Общество должно приложить к уведомлению, то есть, законодательство в области валютного регулирования возлагает на Общество обязанность в месячный срок направить в налоговый орган только заполненное по установленной форме уведомление об открытии/закрытии счета в иностранном банке, и об изменении его реквизитов.

Вместе с тем необходимо отметить, что п. 4 ст. 23 Закона № 173-ФЗ предоставляет налоговому органу в рамках его компетенции право запрашивать документы (копии документов), связанные открытием и ведением счетов, в соответствии с перечнем, содержащимся в данном пункте ст. 23 Закона № 173-ФЗ, который является закрытым.

В связи с этим может возникнуть вопрос, а требуется ли Обществу, при запросе налоговым органом соответствующих документов, делать их перевод?

Как отмечено выше, законодательство в области валютного регулирования и валютного контроля возлагает на Общество только обязанность предоставить копии документов либо сами документы. В нормах налогового кодекса также отсутствуют положения, обязывающие Общество переводить иностранные документы.

Однако в п. 9 «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» (утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н) установлено, что первичные учетные документы, составленные на иных языках, должны иметь построчный перевод на русский язык.

Таким образом, при открытии Обществом в иностранном банке расчетного счета оно в месячный срок должно направить в налоговый орган уведомление об открытии счета в иностранном банке по установленной форме.

При этом, если после получения уведомления налоговый орган в рамках реализации функций валютного контроля затребует документы или их копии, связанные с открытым счетом, Общество не обязано делать их перевод, за исключением случая, когда такие документы являются первичными учетными документами.

Отчет о движении средств по счетам в иностранном банке

Постановлением Правительства РФ от 28.12.2005 № 819 утверждены «Правила представления юридическими лицами - резидентами и индивидуальными предпринимателями - резидентами налоговым органам отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации» (далее - Правила).

Согласно п. 4, 5 Правил юридическое лицо – резидент РФ обязано ежеквартально, в течение 30 дней по окончании квартала, представить в налоговый орган отчет в 2х экземплярах по форме согласно приложению и банковские документы (банковские выписки или иные документы, выданные банком в соответствии с законодательством государства, в котором зарегистрирован банк), подтверждающие сведения, указанные в отчете, по состоянию на последнюю календарную дату отчетного квартала.

Форма отчета утверждена Постановлением Правительства РФ от 28.12.2005 № 819.

Периодом, за который должны быть представлены подтверждающие документы, является квартал (с первого по последнее число). При открытии счета квартал считается с даты открытия счета.

Что касается прилагаемых документов, то, как было отмечено выше, к отчету должна быть приложена банковская выписка или иной «аналогичный» документ в соответствии с законодательством иностранного государства.

При этом в п. 7 Правил установлено, что такой подтверждающий документ должен быть представлен в виде нотариально заверенной копии с приложением нотариально заверенного перевода в соответствии с нотариальным законодательством РФ.

В ст. 81 «Основы законодательства РФ о нотариате» (утв. ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1) (далее – Основы) установлено, что нотариус свидетельствует верность перевода с одного языка на другой, если нотариус владеет соответствующими языками.

Если же нотариус не владеет соответствующими языками, перевод может быть сделан переводчиком, подлинность подписи которого свидетельствует нотариус в порядке ст. 80 Основ.

Иными словами, Общество должно самостоятельно или с привлечением переводчика сделать перевод выписки или приравненного к ней документа и засвидетельствовать данный перевод, а равно и копию самого иностранного документа (ст. 79 Основ) у нотариуса.

Если же выбранный Вами нотариус не владеет языком, то необходимо будет предоставить выполненный и подписанный переводчиком перевод, и в такой ситуации нотариус заверяет подпись переводчика.