Важное дело в пользу компании: вычет НДС при приобретении рекламной продукции

Очень хорошее дело, тем более, что в пользу налогоплательщика. Причем СКЭС ВС РФ вновь очень подробно обосновал своё решение ссылками на экономическую природу НДС.

11 декабря Судебной коллегией по экономическим спорам ВС РФ был рассмотрен вопрос о праве налогоплательщика на вычет НДС по приобретаемой рекламной продукции реализуемого товара. Дело направлено на новое рассмотрение в арбитражный суд I инстанции (Определение ВС РФ от 11.12.2019 № 301-ЭС19-14748 по делу № А43-5424/2018).

Фабула дела: по результатам выездной налоговой проверки налогоплательщику отказано в применении вычетов по НДС с сумм, уплаченных за изготовление рекламных материалов, поскольку эти товары не используются для осуществления операций, облагаемых НДС.

Арбитражные суды отказали налогоплательщику в удовлетворении заявленных требований, исходя из того, что каталоги и брошюры сами по себе не отвечают признакам товара и являются средством ознакомления покупателя с предложенным продавцом описанием продукции, следовательно, передача этих каталогов и брошюр не образует объекта налогообложения НДС, независимо от величины расходов на их приобретение (создание). Поскольку суммы НДС, предъявленные налогоплательщику при приобретении товаров (работ, услуг), подлежат вычетам только в случае использования этих товаров (работ, услуг) для осуществления операций, облагаемых НДС, у налогоплательщика отсутствовали правовые основания для уменьшения налоговой базы.

СКЭС ВС РФ отменила решения нижестоящих судов и направила дело на новое рассмотрение в арбитражный суд I инстанции.

Как указал ВС РФ, для принятия к вычету сумм «входящего» налога имеет значение наличие объективной взаимосвязи между конкретными операциями по приобретению товаров (работ, услуг) и корреспондирующими им операциями, формирующими объект налогообложения у налогоплательщика, в частности, операциями по реализации товаров (работ, услуг) самим налогоплательщиком, а в том случае, когда понесенные издержки на приобретение товаров, работ и услуг носят общий характер (не могут быть соотнесены непосредственным образом с каждой единицей реализуемых товаров, работ и услуг) —направленность данных издержек в целом на обеспечение деятельности налогоплательщика, в рамках которой им совершаются облагаемые НДС операции.

При этом в силу принципа нейтральности НДС по отношению к хозяйствующим субъектам, вытекающего из природы данного налога как налога на личное и приравненное к нему потребление, и отражающего закрепленное в пункте 1 статьи 3 Налогового кодекса требование равного отношения к налогоплательщикам, хозяйствующие субъекты, юридически признаваемые плательщиками НДС, и осуществляющие одинаковые облагаемые налогом операции, не должны подвергаться различному налогообложению, в частности, при решении вопроса о возможности предоставления им права вычета сумм «входящего» НДС, в отсутствие к тому разумных и объективных причин, согласующихся с природой налога (определение СКЭС ВС РФ от 21.12.2018 № 306-КГ18-13567)

Реклама по определению, приведенному в пункте1 статьи 3 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», всегда направлена на привлечение внимания к определенному объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке.

Следовательно, если вопрос о вычете «входящего» налога, предъявленного налогоплательщику, возникает в связи с несением издержек на рекламу, то вид и способ распространения рекламы (без передачи рекламных материалов — с использованием СМИ и посредством размещения наружной рекламы, либо посредством передачи потребителям буклетов, каталогов и иных подобных материалов),по общему правилу не должны влиять на оценку правомерности налоговых вычетов.

Иное не отвечало бы принципу нейтральности НДС, ставя в неравное положение хозяйствующих субъектов, осуществляющих аналогичные облагаемые налогом операции(например, торговые организации), только в зависимости от используемой ими формы привлечения внимания потребителей к своей деятельности и к реализуемым товарам.