Опубликован План деятельности ФНС России на 2020 год

Планов, отнюдь, не "громадьё"... Но обратил внимание, что несколько позиций именно по малому бизнесу...
Первый заместитель Председателя Правительства РФ - Министр финансов РФ Антон Силуанов утвердил План деятельности ФНС России на 2020 г.
План содержит комплекс мероприятий по достижению целей и задач, поставленных в Указе Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.» и других документах стратегического характера.
Планом предусмотрены следующие задачи:
- совершенствование налогового администрирования и инструментов для повышения качества налогового контроля и выполнения надзорных функций;
- формирование и ведение государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (ГИР БО), предоставление сведений из ресурса заинтересованным пользователям;
- разработка технологических компонентов Единой службы каталога ФНС РФ;
- формирование единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки;
- исключение обязанности по представлению налоговой декларации для налогоплательщиков, применяющих контрольно-кассовую технику и упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения «доходы»;
- азвитие системы стандартов деятельности ФНС РФ.
План деятельности также содержит мероприятия по развитию интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», формированию единого ресурса сведений о населении и официального сайта ФНС РФ.