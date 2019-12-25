Опубликован План деятельности ФНС России на 2020 год

Планов, отнюдь, не "громадьё"... Но обратил внимание, что несколько позиций именно по малому бизнесу...

Первый заместитель Председателя Правительства РФ - Министр финансов РФ Антон Силуанов утвердил План деятельности ФНС России на 2020 г.

План содержит комплекс мероприятий по достижению целей и задач, поставленных в Указе Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.» и других документах стратегического характера.

Планом предусмотрены следующие задачи:

совершенствование налогового администрирования и инструментов для повышения качества налогового контроля и выполнения надзорных функций;

формирование и ведение государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (ГИР БО), предоставление сведений из ресурса заинтересованным пользователям;

разработка технологических компонентов Единой службы каталога ФНС РФ;

формирование единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки;

исключение обязанности по представлению налоговой декларации для налогоплательщиков, применяющих контрольно-кассовую технику и упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения «доходы»;

азвитие системы стандартов деятельности ФНС РФ.

План деятельности также содержит мероприятия по развитию интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», формированию единого ресурса сведений о населении и официального сайта ФНС РФ.