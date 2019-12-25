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Аркадий Брызгалин

Опубликован План деятельности ФНС России на 2020 год

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Планов, отнюдь, не "громадьё"... Но обратил внимание, что несколько позиций именно по малому бизнесу...

Первый заместитель Председателя Правительства РФ - Министр финансов РФ Антон Силуанов утвердил План деятельности ФНС России на 2020 г.

План содержит комплекс мероприятий по достижению целей и задач, поставленных в Указе Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.» и других документах стратегического характера.

Планом предусмотрены следующие задачи:

  • совершенствование налогового администрирования и инструментов для повышения качества налогового контроля и выполнения надзорных функций;
  • формирование и ведение государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (ГИР БО), предоставление сведений из ресурса заинтересованным пользователям;
  • разработка технологических компонентов Единой службы каталога ФНС РФ;
  • формирование единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки;
  • исключение обязанности по представлению налоговой декларации для налогоплательщиков, применяющих контрольно-кассовую технику и упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения «доходы»;
  • азвитие системы стандартов деятельности ФНС РФ.

План деятельности также содержит мероприятия по развитию интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», формированию единого ресурса сведений о населении и официального сайта ФНС РФ.

ФНС
Аркадий Брызгалин

Генеральный директор Группы компаний «Налоги и финансовое право», кандидат юридических наук. С 1993 года лично провел более 480 судебных дел (в пользу клиентов принято более 90 % судебных актов). Преподавательский стаж с 1988 года. Автор более 250 научных публикаций и книг. С 1994 года является главным редактором журнала "Налоги и финансовое право".

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