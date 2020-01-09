Утверждены порядок и форматы отчетности в Государственный информационный ресурс бухгалтерской отчетности (ГИР БО)

Минюст зарегистрировал приказы ФНС России от 13.11.2019 № ММВ-7-1/570@ и от 13.11.2019 № ММВ-7-1/569@, утверждающие порядок и формат представления годовой бухгалтерской отчетности в государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности.

С 2020 г. сдавать годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность нужно только в один адрес: в ФНС РФ или Банк России. Сейчас компании направляют отчетность как в налоговые органы, так и в органы государственной статистики. С 2020 г. они будут направлять ее только в свои налоговые инспекции, а ФНС России сама передаст сведения в Росстат. Для кредитных и не кредитных финансовых организаций привычной точкой входа для сдачи отчетности останется Банк России, который передаст эти сведения в ФНС России для их отражения в ГИР БО.

С мая 2020 г. сданная отчетность будет публиковаться на сайте ФНС России.

Более подробно писал "Клерк": Бухгалтеры будут сдавать балансы в ГИРБО. Что это, когда и как