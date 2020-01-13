Как представителю подтвердить в суде наличие своего юридического образования. Новые разъяснения Верховного Суда РФ

По большому счету все мои коллеги так это всё и понимали, поэтому сенсации никакой тут нет.

Вместе с тем, несмотря на то, что "поезд ушел", я всё равно считаю, что ограничения в возможности процессуального представительства, не имеют какого-то логичного и четкого обоснования. Такой "образовательный монополизм" во многом надуманный...

Особенно по налоговым спорам...

Но это уже совсем другая история...

С 1 октября 2019 г. изменились требования к представителям сторон в гражданском и арбитражном процессе: ранее требования к юридическому образованию представителя содержались только в КАС РФ, с указанной даты они также предусмотрены соответствующими нормами ГПК РФ и АПК РФ.

Верховный Суд РФ разъяснил, как подтвердить в суде соблюдение указанного требования при ответе на 6 вопрос в Обзоре судебной практики Верховного Суда РФ № 4 (2019) (утв. Президиумом ВС РФ 25 декабря 2019 г.)

Указывается, что это может быть: диплом бакалавра, диплом специалиста, диплом магистра, диплом об окончании аспирантуры (адъюнктуры) по юридической специальности, диплом кандидата наук или доктора наук, иные документы, выданные в соответствии с ранее действовавшим правовым регулированием.

Также ВС РФ отмечает, что документы об образовании представляются в суд в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии.

При этом под надлежащим заверением копии документа об образовании понимается, в частности: заверение копии документа нотариусом; заверение копии документа учреждением и организацией, от которых исходит соответствующий документ; заверение копии документа судьей, в чьем производстве находится дело.

Подчеркивается, что в случае представления надлежащим образом заверенной копии документа об образовании представления оригинала документа не требуется. Вместе с тем суд вправе потребовать для ознакомления оригинал документа.