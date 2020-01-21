Календарь рассмотрения ГосДумой налоговых проектов с 14 по 23 января 2019

Госдума утвердила постановление № 871857-7 «О календаре рассмотрения вопросов ГД с 14 по 23 января 2019 года», согласно которому в январе будут рассмотрены следующие законопроекты по внесению изменений в законодательные акты в сфере налогообложения и финансового права:
- О проекте федерального закона № 837128-7 «О внесении изменений в часть I НК РФ» (в связи с принятием Федерального закона о расширении территории проведения эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход») (принят в 1 чтении 17.12.19);
- О проекте федерального закона № 842639-7 «О внесении изменений в ст. 33333 НК РФ в части уточнения объектов налогообложения при регистрации судов в Российском международном реестре судов и в Российском открытом реестре судов» (рассмотрен Советом ГД 09.12.19);
- О проекте федерального закона № 859680-7 «О внесении изменения в ст.33335 НК РФ» (в части освобождения от уплаты государственной пошлины) (рассмотрен Советом ГД 16.12.19);
- О проекте федерального закона № 627514-7 «О внесении изменений в НК РФ в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ (в части исчисления страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию)» (рассмотрен Советом ГД 23.01.19);
- О проекте федерального закона № 641225-7 «О внесении изменений в ст. 219 части второй НК РФ» (в части изменения размера налогового вычета) (рассмотрен Советом ГД 18.02.19);
- О проекте федерального закона № 797659-7 «О внесении изменений в ст. 219 части II НК РФ» (в части изменения размера налогового вычета) (рассмотрен Советом ГД 09.10.19);
- О проекте федерального закона № 459684-7 «О внесении изменения в п. 21 ст. 154 части II НК РФ» (о неуменьшении у продавца товара налоговой базы по НДС на сумму поощрительной выплаты, предусмотренной договором поставки товара) (рассмотрен Советом ГД 16.05.18, 06.02.19);
- О проекте федерального закона № 470439-7 «О внесении изменений в часть I НК РФ» (в части применения льгот по налогам и сборам) (рассмотрен Советом ГД 07.06.18);
- О проекте федерального закона № 517194-7 «О внесении изменений в часть вторую НК РФ в целях установления положений, стимулирующих финансирование деятельности по развитию спорта в РФ» (рассмотрен Советом ГД 12.09.18);
- О проекте федерального закона № 581625-7 «О внесении изменений в НК РФ и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ» (в части изменения ставки НДС и тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование) (рассмотрен Советом ГД 14.11.18, 13.02.19, 01.04.19);
- О проекте федерального закона № 816244-7 «О внесении изменений в ст. 284.1 части II НК РФ» (в части уточнения условий применения организациями, осуществляющими медицинскую деятельность, нулевой ставки по налогу на прибыль организаций) (рассмотрен Советом ГД 16.12.19);
- О проекте федерального закона № 751335-7 «О внесении изменений в ст. 218 части II НК РФ (в части повышения размеров налоговых вычетов, предоставляемых семьям, имеющим в своем составе несовершеннолетних детей и инвалидов, в целях реализации национального проекта по снижению в два раза уровня бедности в стране)» (рассмотрен Советом ГД 17.07.19);
- О проекте федерального закона № 757476-7 «О внесении изменений в ст.ст. 380 и 406 части II НК РФ» (о налогообложении имущества налогоплательщиков, применяющих специальные налоговые режимы) (рассмотрен Советом ГД 14.10.19);
- О проекте федерального закона № 798485-7 «О внесении изменений в НК РФ (в части изменения периода применения повышенной ставки налога на прибыль, зачисляемого в федеральный бюджет)» (рассмотрен Советом ГД 09.10.19);
- О проекте федерального закона № 808174-7 «О внесении изменения в ст. 5 НК РФ» (о сроках принятия актов законодательства о налогах и сборах) (рассмотрен Советом ГД 16.10.19).