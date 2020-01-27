О чем нам не успел рассказать Мишустин. Ему помешало новое назначение. Видео

Послушайте спикеров на пленарном заседании "Налоги в цифровом мире" на прошедшем 16 января "Гайдаровском форуме 2020".

Размещаю полную запись пленарного заседания.

Интересно отметить, что по программе ключевой доклад о налоговой политике "Налоги в цифровом мире", должен был сделать глава ФНС М.В. Мишустин. Но в связи "с переходом на другую работу" доклад сделал его заместитель А. Оверчук (который тоже уже перешел на работу в Правительство).

Аннотация выступления:

Цифровая трансформация бизнеса и вызовы для налоговой системы.

Правила налогообложения цифровой торговли и операций с цифровыми активами.

Цифровые платформы и экономика совместного пользования.

Лучшие мировые практики налогообложения и налогового администрирования цифровой экономики.

Развитие Федеральной налоговой службы Российской Федерации и ответ на вызовы цифровизации.

Все выступления форума можно посмотреть здесь.