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Аркадий Брызгалин

О чем нам не успел рассказать Мишустин. Ему помешало новое назначение. Видео

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Послушайте спикеров на пленарном заседании "Налоги в цифровом мире" на прошедшем 16 января "Гайдаровском форуме 2020".

Размещаю полную запись пленарного заседания.

Интересно отметить, что по программе ключевой доклад о налоговой политике "Налоги в цифровом мире", должен был сделать глава ФНС М.В. Мишустин. Но в связи "с переходом на другую работу" доклад сделал его заместитель А. Оверчук (который тоже уже перешел на работу в Правительство).

Аннотация выступления:

  • Цифровая трансформация бизнеса и вызовы для налоговой системы.
  • Правила налогообложения цифровой торговли и операций с цифровыми активами.
  • Цифровые платформы и экономика совместного пользования.
  • Лучшие мировые практики налогообложения и налогового администрирования цифровой экономики.
  • Развитие Федеральной налоговой службы Российской Федерации и ответ на вызовы цифровизации.

Все выступления форума можно посмотреть здесь.

Михаил Мишустин налоговое администрирование
Аркадий Брызгалин

Генеральный директор Группы компаний «Налоги и финансовое право», кандидат юридических наук. С 1993 года лично провел более 480 судебных дел (в пользу клиентов принято более 90 % судебных актов). Преподавательский стаж с 1988 года. Автор более 250 научных публикаций и книг. С 1994 года является главным редактором журнала "Налоги и финансовое право".

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