О чем нам не успел рассказать Мишустин. Ему помешало новое назначение. Видео

Послушайте спикеров на пленарном заседании "Налоги в цифровом мире" на прошедшем 16 января "Гайдаровском форуме 2020".
Размещаю полную запись пленарного заседания.
Интересно отметить, что по программе ключевой доклад о налоговой политике "Налоги в цифровом мире", должен был сделать глава ФНС М.В. Мишустин. Но в связи "с переходом на другую работу" доклад сделал его заместитель А. Оверчук (который тоже уже перешел на работу в Правительство).
Аннотация выступления:
- Цифровая трансформация бизнеса и вызовы для налоговой системы.
- Правила налогообложения цифровой торговли и операций с цифровыми активами.
- Цифровые платформы и экономика совместного пользования.
- Лучшие мировые практики налогообложения и налогового администрирования цифровой экономики.
- Развитие Федеральной налоговой службы Российской Федерации и ответ на вызовы цифровизации.
Все выступления форума можно посмотреть здесь.