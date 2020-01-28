Назначены четыре заместителя главы ФНС. Кто эти люди?

24 января Председатель Правительства РФ М.В. Мишустин распоряжением № 84-р назначил заместителями руководителя ФНС:

Андрея Владимировича Бударина;

Виктора Валентиновича Бациева;

Виталия Григорьевича Колесникова;

Юлию Вячеславовну Шепелеву.

Ю.В. Шепелева ранее руководила управлением трансфертного ценообразования в ФНС. А.В Бударин занимал пост главы управления оперативного контроля ФНС. В.Г. Колесников возглавлял управление регистрации и учета налогоплательщиков в ФНС.

Виктор Валентинович Бациев долгое время был судьей Высшего арбитражного суда России, а после 2014 года, т.е. после ликвидации ВАС РФ, активно занимался преподавательской и научной работой.

Виктор Валентинович неоднократно выступал на мероприятиях, проводимых группой компаний «Налоги и финансовое право» (ст. здесь, здесь, здесь). Поэтому мы выражаем Виктору Валентиновичу нашу признательность за сотрудничество и желаем ему на новом поприще новых успехов и удачи!

Андрей Владимирович Бударин

Виталий Григорьевич Колесников

Юлия Вячеславовна Шепелева