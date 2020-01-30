Новый глава ФНС: «Абсолютно эгоистичное моделирование поведения налогоплательщика»

Новый глава ФНС подтвердил преемственность основных направлений в работе налогового ведомства и неизменность намеченному курсу.

Как пишет "Российская газета", неизбежность и комфорт – именно эти аспекты должны стать основными составляющими процесса уплаты налогов в России, заявил новый глава ФНС Даниил Вячеславович Егоров.

Он отметил, что ключевая задача ФНС не в том, чтобы собрать больше налогов, а в том, чтобы «обелить рынок», сделать налогоплательщика законопослушным и создать удобную модель.

Д. Егоров рассказал о подходе, который использует в своей работе.

«Сначала оцениваешь, кто попадает под регулирование, сколько налогоплательщиков, потом смотришь, соответствует ли предлагаемое регулирование логике их поведения, если соответствует - начинаешь его тестировать на ограниченной группе, чтобы проверить, рабочая модель или нет», - указал Д. Егоров.

По сути, это моделирование поведения налогоплательщика, уточнил руководитель ФНС. Он назвал такой подход «абсолютно эгоистичным поведением», которое позволяет налоговикам затрачивать меньше сил.