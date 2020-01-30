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Аркадий Брызгалин

Новый глава ФНС: «Абсолютно эгоистичное моделирование поведения налогоплательщика»

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Новый глава ФНС подтвердил преемственность основных направлений в работе налогового ведомства и неизменность намеченному курсу.

Как пишет "Российская газета", неизбежность и комфорт – именно эти аспекты должны стать основными составляющими процесса уплаты налогов в России, заявил новый глава ФНС Даниил Вячеславович Егоров. 

Он отметил, что ключевая задача ФНС не в том, чтобы собрать больше налогов, а в том, чтобы «обелить рынок», сделать налогоплательщика законопослушным и создать удобную модель.

Д. Егоров рассказал о подходе, который использует в своей работе.

«Сначала оцениваешь, кто попадает под регулирование, сколько налогоплательщиков, потом смотришь, соответствует ли предлагаемое регулирование логике их поведения, если соответствует - начинаешь его тестировать на ограниченной группе, чтобы проверить, рабочая модель или нет», - указал Д. Егоров.

По сути, это моделирование поведения налогоплательщика, уточнил руководитель ФНС. Он назвал такой подход «абсолютно эгоистичным поведением», которое позволяет налоговикам затрачивать меньше сил.

Даниил Егоров
Аркадий Брызгалин

Генеральный директор Группы компаний «Налоги и финансовое право», кандидат юридических наук. С 1993 года лично провел более 480 судебных дел (в пользу клиентов принято более 90 % судебных актов). Преподавательский стаж с 1988 года. Автор более 250 научных публикаций и книг. С 1994 года является главным редактором журнала "Налоги и финансовое право".

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