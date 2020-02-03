Семейный бизнес может получить особый налоговый статус. А пока это дробление бизнеса

Что-то уж больно долго они все решают и решить не могут. Этот вопрос надо было решать еще в 90х годах. Тем более, что всё очевидно. А пока семейный бизнес это повод для обвинения в "дроблении бизнеса". А скорее всего, скоро и самозанятых будут по этому поводу плющить, если сын или жена помогают отцу в бизнесе.

В январе закончилось обсуждение законопроекта, который должен ввести понятие «семейный бизнес» в ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ».

«В мировой экономике семейные компании создают 50-60 и больше процентов рабочих мест, и, естественно, помогать их развитию в РФ необходимо и нужно. Но поскольку семейное предпринимательство у нас пока не выделено в особую правовую категорию, то оно и целевой поддержки государства не имеет. Теперь будет. А это означает также социальные гарантии и урегулированные трудовые отношения», - заявил Президент ТПП РФ Сергей Катырин.

В июле прошлого года глава ТПП РФ встречался с президентом страны. Владимир Путин поддержал предложения Палаты относительно законодательного закрепления понятия «семейный бизнес» и введения специального семейного патента, чтобы упростить предпринимателям ведение дел.