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Аркадий Брызгалин

ФСБ и ФНС готовят совместный приказ об обмене информацией. Это страшно?

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ФСБ и ФНС подготовили совместный приказ, в рамках которого спецслужба будет предоставлять налоговикам результаты оперативно-розыскной деятельности. При этом налоговый орган будет обязан отчитываться перед ФСБ о ходе и результатах использования полученной информации.

Приказ, как говорится в проекте документа, подготовлен в соответствии с ч. 3 и 4 ст. 11 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» в целях определения порядка представления органами ФСБ результатов ОРД налоговому органу. Документ опубликован на портале проектов НПА.

Информация будет использоваться для контроля за соблюдением законодательства о налогах и сборах, по обеспечению представления интересов государства в делах о банкротстве, а также при реализации полномочий в сфере госрегистрации юридических лиц.

В налоговый орган могут направляться результаты ОРД, при условии, что передача такой информации не угрожает интересам спецслужбы. Решение о предоставлении данных ФНС будет приниматься руководством соответствующих подразделений ФСБ и оформляться постановлением. Еще одно постановление потребуется, если данные ОРД нужно рассекретить. Результаты ОРД оформляются в виде справки, в которой излагается информация без раскрытия способов, тактики и методики ее получения. А также видов оперативно-разыскных мероприятий, в ходе которых она была получена. Этот документ направляется в налоговый орган с сопроводительным письмом.

Результаты ОРД также могут быть представлены по мотивированному запросу налогового органа при наличии у последнего данных, свидетельствующих о возможных нарушениях законодательства о налогах и сборах, законодательства о несостоятельности (банкротстве) и законодательства о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, влекущих уголовную ответственность.

При этом налоговый орган будет обязан отчитываться перед ФСБ о ходе и результатах использования полученной информации.

Источник: Legal.Report

ФСБ
Аркадий Брызгалин

Генеральный директор Группы компаний «Налоги и финансовое право», кандидат юридических наук. С 1993 года лично провел более 480 судебных дел (в пользу клиентов принято более 90 % судебных актов). Преподавательский стаж с 1988 года. Автор более 250 научных публикаций и книг. С 1994 года является главным редактором журнала "Налоги и финансовое право".

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