ФСБ и ФНС готовят совместный приказ об обмене информацией. Это страшно?

ФСБ и ФНС подготовили совместный приказ, в рамках которого спецслужба будет предоставлять налоговикам результаты оперативно-розыскной деятельности. При этом налоговый орган будет обязан отчитываться перед ФСБ о ходе и результатах использования полученной информации.
Приказ, как говорится в проекте документа, подготовлен в соответствии с ч. 3 и 4 ст. 11 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» в целях определения порядка представления органами ФСБ результатов ОРД налоговому органу. Документ опубликован на портале проектов НПА.
Информация будет использоваться для контроля за соблюдением законодательства о налогах и сборах, по обеспечению представления интересов государства в делах о банкротстве, а также при реализации полномочий в сфере госрегистрации юридических лиц.
В налоговый орган могут направляться результаты ОРД, при условии, что передача такой информации не угрожает интересам спецслужбы. Решение о предоставлении данных ФНС будет приниматься руководством соответствующих подразделений ФСБ и оформляться постановлением. Еще одно постановление потребуется, если данные ОРД нужно рассекретить. Результаты ОРД оформляются в виде справки, в которой излагается информация без раскрытия способов, тактики и методики ее получения. А также видов оперативно-разыскных мероприятий, в ходе которых она была получена. Этот документ направляется в налоговый орган с сопроводительным письмом.
Результаты ОРД также могут быть представлены по мотивированному запросу налогового органа при наличии у последнего данных, свидетельствующих о возможных нарушениях законодательства о налогах и сборах, законодательства о несостоятельности (банкротстве) и законодательства о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, влекущих уголовную ответственность.
При этом налоговый орган будет обязан отчитываться перед ФСБ о ходе и результатах использования полученной информации.
Источник: Legal.Report