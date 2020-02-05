ФСБ и ФНС готовят совместный приказ об обмене информацией. Это страшно?

ФСБ и ФНС подготовили совместный приказ, в рамках которого спецслужба будет предоставлять налоговикам результаты оперативно-розыскной деятельности. При этом налоговый орган будет обязан отчитываться перед ФСБ о ходе и результатах использования полученной информации.

Приказ, как говорится в проекте документа, подготовлен в соответствии с ч. 3 и 4 ст. 11 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» в целях определения порядка представления органами ФСБ результатов ОРД налоговому органу. Документ опубликован на портале проектов НПА.

Информация будет использоваться для контроля за соблюдением законодательства о налогах и сборах, по обеспечению представления интересов государства в делах о банкротстве, а также при реализации полномочий в сфере госрегистрации юридических лиц.