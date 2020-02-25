Победные отчеты нового главы ФНС звучат как угроза современному бизнесу

Глава ФНС Даниил Егоров подвел итоги работы налоговых органов в 2019 году. Хотя новый глава ФНС и не руководил ведомством в 2019 году, но отчитываться приходится все-таки уже ему.

Странно мне только... Победные реляции по работе ФНС, если прислушаться, звучат как угроза современному бизнесу, ведь повышенное налогообложение, это изъятие денег из экономики, а это и отмененные инвестиции, да и отказ от повышения зарплаты.... Но у ФНС свои задачи и свои интересы...

Иллюстрация: Борис Мальцев/Клерк

В Управлении ФНС по Москве состоялось расширенное заседание коллегии, на котором подвели итоги работы налоговых органов в 2019 г. и были поставлены задачи на 2020 год.

Руководитель ФНС Д.В. Егоров в своем докладе отметил, что в прошлом году Служба обеспечила 76% доходов бюджетной системы страны. Несмотря на снижение цен на нефть и высокую базу сравнения прошлых лет, ненефтегазовые доходы продолжили расти двузначными темпами: +12,2%, или +1,87 трлн руб.

Драйверами роста традиционно выступили НДС с ростом на 19%, или на 683 млрд руб., и налог на прибыль - на 11%, или на 443 млрд руб.

«Службе удалось сократить удельный вес сомнительных операций в рамках системы АСК НДС-2 до 0,47%, что является одним из лучших показателей в мире», - подчеркнул Д.В Егоров.

Количество выездных проверок в 2019 г. снизилось на 34%, а за последние пять лет в 3,3 раза.

Сегодня проверками охвачен в среднем всего один налогоплательщик из 1000 (или 0,14%). Количество жалоб по результатам проверок снизилось почти в два раза, а общее количество споров с бизнесом сократилось на 18,7%.

По итогам сопровождения процедур банкротства в бюджетную систему поступило почти 131 млрд руб. с ростом на 3,9%, в том числе по согласительным процедурам - более 47 млрд руб., что на 21% больше прошлого года.

В качестве приоритетных задач на ближайшее время были обозначены:

предоставление мер социальной поддержки на основе информации, получаемой от ФНС;

создание сервисов, которые упростят взаимодействие бизнеса с ФНС;

создание условий для неощутимого перехода предпринимателей с ЕНВД на другие налоговые режимы – упрощенную или ПСН.

В завершение Д.В. Егоров заявил о необходимости формирования ФНС налоговой повестки на международной арене.

Говоря о сотрудничестве с ОЭСР и IOTA, он отметил важность развития достигнутых успехов, включая имплементацию международных стандартов в российскую практику и повышение уровня присутствия на международных площадках. Также в числе приоритетов он назвал расширение сотрудничества по налоговой повестке на площадках ЕАЭС-СНГ с акцентом на электронном взаимодействии и обмене лучшими практиками.

Более подробно см. здесь.

В материале использовались фото с сайта ФНС