На сайте ФНС работает сервис для выбора подходящего режима налогообложения

Оперативненько... 11 февраля дается поручения и буквально через две недели идет размещение. Такое впечатление, что все было готово заранее...

На сайте ФНС России опубликован информационный сервис «Выбор подходящего режима налогообложения». С его помощью можно в интерактивном режиме подобрать оптимальную систему налогообложения.

Пользователь выбирает категорию, к которой он относится: индивидуальный предприниматель, компания или физлицо, не зарегистрированное в качестве ИП.

Также можно указать размер дохода и количество наемных работников. В зависимости от этих параметров система предложит подходящие налоговые режимы: УСНО, ПСН, налог на профессиональный доход или ОСНО.

По каждому можно прочитать краткую справку и порядок перехода.

Подготовить этот сервис поручил Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с представителями малого и среднего бизнеса 11 февраля.