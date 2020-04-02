Разбираем, что сказал Путин в своем обращении про коронавирус

24 марта Президент РФ В.В. Путин обратился к гражданам России и рассказал о проблемах и угрозах, которые несет пандемия коронавируса экономическому и социальному благополучию населения. Также Президент РФ озвучил ряд экстренных мер, направленных на предотвращение распространения заболевания и снижения катастрофических последствий для экономики.

А уже 25 марта Президент РФ подписал Указ № 206 «Об объявлении в России нерабочих дней», в соответствии с которым дни с 30 марта по 3 апреля 2020 г. объявлены нерабочими с сохранением за работниками заработной платы (п.1).

На работников некоторых отраслей народного хозяйства (непрерывное производство, медицинские и аптечные организации, обеспечение населения продуктами питания, неотложные работы, неотложный ремонт и погрузочно-разгрузочные работы) меры по предоставлению нерабочих дней не распространяются (п.2).

Ниже мы представляем наш анализ некоторых мер, которые начали реализовываться уже в первые дни после обнародования Указа.

1) О «нерабочей неделе» с сохранением заработной платы

Данное положение из Обращения Президента РФ было реализовано уже на следующий день. Пунктом 1 Указа Президента от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в РФ нерабочих дней» было предусмотрено, что с 30 марта по 3 апреля 2020 г. устанавливаются нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.

В этой связи, конечно, возникает множество вопросов, касающихся обоснованности такого решения — ввести вместо полноценного карантина некие «каникулы» с невнятным правовым режимом, да еще и за счет работодателей, которые в условиях отсутствия спроса и падения выручки (да еще и при неработающем персонале), вряд ли смогут вынести да и выполнить такое обременение.

Однако, не вдаваясь в «политические» аспекты принятого решения, мы попробовали разобраться в некоторых, как нам показалось, самых на сегодня важных вопросах (см. ниже материал «Три вопроса по применению Указа Президента от 25.03.2020 № 206»).

2) Кто продолжает работать?

В соответствии с п.2 Указа Президента РФ от 25.03.2020 № 206 данный Указ не распространяется на работников:

а) непрерывно действующих организаций;

б) медицинских и аптечных организаций;

в) организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости;

г) организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения;

д) организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.

В этой связи необходимо отметить, что распоряжение Правительства РФ от 27.03.2020 № 762-р, которым утвержден перечень товаров первой необходимости (за исключением продовольственных товаров)«.

Кроме того, 27 марта Министерство промышленности и науки Свердловской области Приказом № 10-01-82/1390 (подписано Министром С.В. Пересторониным) утвердило список из 166 предприятий Свердловской области, которым одобрена деятельность во время нерабочих дней, объявленных Президентом РФ Указом от 25.03.2020 № 206.

Важно! Однако мы считаем, что составление неких региональных и др. «списков» имеет более чем относительное юридическое значение. С одной стороны, если предприятие попадает в этот «список», то оно может быть полностью спокойным за свою работу. Но с другой стороны, если какое-то предприятие в «список» пока не попало и в нём не значится, то, по нашему мнению, это еще не означает, что это предприятие «не вправе осуществлять свою деятельность».

Ведь если оно относится по своим характеристикам к тем критериям, которые установлены в п.2 Указа, то, мы считаем, оно вправе продолжать свою работу (а на работников не распространяются требования о «нерабочей неделе2), даже без включения в какой-либо «список» или «перечень». Другое дело, что «право на работу», придется обосновывать и доказывать, но это уже совсем другой вопрос, зависящий от конкретной ситуации.

3) О снижении для малых и средних предприятий размера страховых взносов с 30% до 15%

Пониженная ставка должна применяться в отношении зарплаты, превышающей МРОТ. Если оплата труда равна МРОТ, ставка останется прежней — 30%. Эта мера будет постоянной, а не временной. К сожалению, в настоящий момент отсутствуют какие-либо подробности предлагаемой меры.

4) Об отсрочке уплаты налогов

Компаниям малого и среднего бизнеса на 6 месяцев предоставят отсрочку по всем налогам, кроме НДС, а для микропредприятий — еще и отсрочку по взносам.

Данная мера коснется тех, кто работает в отраслях, попавших в самую сложную ситуацию в связи с эпидемией и ограничительными мерами. Перечень отраслей, которые нуждаются в поддержке, должно сформировать Правительство. Оно же должно будет его постоянно корректировать в зависимости от ситуации (см. ниже материал «Правительство определило 22 отрасли, которые первыми получат господдержку»).

5) О введении 15 % НДФЛ для физлиц, выводящих доходы за рубеж

Доходы физлиц в виде процентов и дивидендов, которые выводятся на зарубежные счета, будут облагаться НДФЛ по ставке 15%.

Причем Президент подчеркнул, что такие изменения нужно будет внести в соглашения об избежании двойного налогообложения. Если партнеры по таким соглашениям не пойдут на эти изменения, РФ выйдет из договоренностей в одностороннем порядке.

Мера, откровенно говоря, достаточная странная, особенно непонятна её связь именно с «коронавирусом». Почему это необходимо делать сейчас? Что это даст экономике и бюджету? Куда пойдут дополнительно собранные налоги? Не ударит ли это по экономике в целом, т.к. соглашения об избежании двойного налогообложения заключались не просто так, а в целях укрепления сотрудничества и развития инвестиционной активности с конкретными странами? Не пострадает ли от этого репутация РФ как договороспособного государства?

Можно было бы еще понять, если бы власти создали какой-то специальный «Фонд для восстановления российской экономики», как это, кстати, было в истории других стран мира в период экономических кризисов, а то ведь направить эти деньги в бюджет и обезличить их там, это, конечно, можно, только вот зачем? Причём тут текущие события?

Ну и не понятно, зачем в современных условиях создавать конфликт с другими странами?

И кстати, от отмены соглашений об избежании двойного налогообложения пострадают в первую очередь наши сограждане, т.к. им придется заплатить не только 15 % в России, но и соответствующие налоги за рубежом. Иными словами, в чём смысл предлагаемой меры, кроме очевидного сугубо фискального, пока не понятно.

6) О введении 13 % НДФЛ для процентов по вкладам

Как прозвучало в обращении, если общий объем банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги больше 1 млн. руб., то с процентного дохода нужно будет платить НДФЛ по ставке 13%.

Про эту «антикризсную меру» в равной степени подходит всё то, что было написано и про 15 % с дивидендов (см. выше). К сожалению, несмешная шутка о том, что весь мир в связи с коронавирусом налоги снижает, а Россия вводит новые, оказалась пророческой.

Хотя с другой стороны, то, что «под нож» после повышения ставки НДС пойдет НДФЛ, говорилось многими экспертами и достаточно давно.

Кстати, а почему все решили, что предложение о введении 13 % НДФЛ на доходы от депозитов новая идея властей? Об этом говорилось аж с 2013 г. «Аппетиты» у государства на доходы от вкладов были давно, но реализовать их решили только сейчас.

Кроме того, о новых правилах налогообложения пока нет полной определенности.

Пресс-секретарь Д. Песков говорил, что НДФЛ будет применяться к каждому конкретному вкладу без их суммирования. По словам Д. Пескова НДФЛ будет облагаться только процентный доход с вкладов более 1 млн. руб., а тем, у кого деньги разложены по нескольким вкладам, каждый из которых меньше этой суммы, ничего платить не придется.

Через несколько дней руководитель СберБанка Г. Греф со ссылкой на информацию от Минфина говорил уже соврешенно по-другому, о том, что подлежит налогообложению процентный доход с суммарной величины вкладов человека во всех банках, если в совокупности они превышают 1 млн. руб. и в части, превышающей 1 млн. руб.

А 30 марта комитет ГосДумы по налогам и бюджету уже одобрил поправки в НК РФ, согласно которым НДФЛ со стандартной ставкой в 13% будет облагаться сумма процентных доходов по вкладам, превышающая проценты с 1 млн.руб. по ключевой ставке Центробанка. В тексте документа, который ГосДуме рекомендовал принять во 2м чтении думский комитет по бюджету и налогам, говорится, что в отношении доходов в виде процентов, полученных по вкладам в банках, расположенных на территории России, «налоговая база определяется налоговым органом как превышение суммы доходов в виде процентов, полученных налогоплательщиком в течение налогового периода по всем вкладам (остаткам на счетах) в указанных банках, над суммой процентов, рассчитанной как произведение 1 млн. руб. и ключевой ставки ЦБ, действующей на первое число налогового периода». Это означает, что при текущей ключевой ставке Банка России в 6% необлагаемый доход со вкладов ежегодно будет составлять 60 тыс. руб.

31 марта проект закона № 762653-7 «О внесении изменения в ст.346.25 части II НК РФ», с вышеуказанными положениями был принят ГосДумой в 3м чтении и в этот же день одобрен Советом Федерации.

Кроме того,