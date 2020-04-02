Что это за такие «нерабочие дни»? Каков их статус? Как исчислять з/п? (Типичные вопросы по применению Указа Президента)

Как понимать, что «неделя выходная с сохранением заработной платы»? Как она должна оплачиваться? Давайте разберемся.

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Указом Президента РФ от 25.03.2020 № 206 в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения с 30.03 2020 по 03.04.2020 установлены нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.

В действующем трудовом законодательстве отсутствует понятие "нерабочие дни с сохранением заработной платы". По нашему мнению, под указанными днями следует понимать не дополнительные «выходные» дни, а именно неработающие дни, но с сохранением заработной платы. Ведь они предоставлены не для отдыха, а для исключения контакта с другими людьми. Иными словами, в указанные дни работники не должны выполнять трудовые обязанности, однако за ними должна сохраниться заработная плата. Если организация не находится в списке исключений, перечисленных в Указе, работодатель обязан предоставить такие нерабочие дни всем работникам.

Что касается оплаты этих нерабочих дней , то в Указе Президента РФ сказано, что за нерабочие дни сохраняется именно заработная плата (а не производится оплата по среднему заработку).

В силу ст. 129 ТК РФ

Заработная плата (оплата труда работника) - вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты).

Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 № 922 установлен Порядок исчисления средней заработной платы (далее – Порядок).

В п. 2 Порядка сказано, что для расчета среднего заработка учитываются все предусмотренные системой оплаты труда виды выплат, применяемые у соответствующего работодателя, независимо от источников этих выплат.

Таким образом, понятия заработной платы и среднего заработка не идентичны, точно также различается и порядок их расчета. В Указе же Президента РФ идет речь именно о заработной плате, которая включает оклад, компенсационные выплаты, стимулирующие выплаты.

При этом порядок расчета заработной платы за соответствующий период Указом не разъяснен.

Вместе с тем, посыл Указа Президента РФ, по нашему мнению, таков, чтобы у людей в связи с вынужденной невозможностью работать не понизились доходы.

Иными словами, несмотря на дополнительные нерабочие дни, зарплату работники должны получить в полном объеме, т.е. в таком же размере как если бы они работали.

В связи с чем, по нашему мнению, следует считать зарплату за март и апрель 2020 г. исходя из отработанных дней, при этом дни с 30 марта по 3 апреля считать тоже отработанными. Норма рабочего времени при этом, по нашему мнению, за соответствующие периоды не уменьшается.

Таким образом, по нашему мнению, оплату нерабочих дней следует производить в вышеизложенном порядке. При этом не исключаем, что в ближайшее время должны появиться разъяснения официальных органов по данному вопросу.