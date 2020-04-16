Малый бизнес, не попавший Реестр МСП, остался без господдержки

Хочу заступиться за те малые и средние предприятия, которые по каким-либо причинам не попали в заветный «Реестр субъектов малого и среднего бизнеса». И хочется спросить: «А почему это, собственно, на них меры государственной поддержки не распространяются? Что это за формализм такой?»

Вникал в тему не очень глубоко, но вижу, что в данной ситуации идет нарушение нескольких позиций Конституционного Суда РФ и прогнозирую в будущем серьезные споры по этому поводу.

Вопрос :

Наше предприятие по всем параметрам является малым предприятием. Однако мы в «Единый реестр субъектов МСП» еще не включены (в прошлом году мы к малому бизнесу еще не относились, а стали фактически «малым» относительно недавно). Как быть в этой ситуации? Распространяются ли на нас меры поддержки, определенные постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 № 409?

Ответ:

Напомним, что критерии, которые позволят квалифицировать налогоплательщика как субъекта малого и среднего предпринимательства, определены ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ».

По общему правилу, реестр компаний, относящихся к малому или среднему предприятию, ведется в электронном сервисе «Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства» на сайте ФНС России.

Отвечая на Ваш вопрос, можно прямо сослаться на положения подп. «а» п. 1 Постановления Правительства РФ от 02.04.2020 № 409, в соответствии с котором право на меры поддержки имеют только те малые и средние предприятия (и ИП), которые по состоянию на 1 марта 2020 г. включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

Поэтому формально , те организации, которые на 1 марта не включены в вышеуказанный реестр не имеют право на меры поддержки, перечисленные в Постановлении Правительства РФ от 02.04.2020 № 409.

Однако мы считаем, что в данной ситуации необходимо руководствоваться не только формальным подходом, но и подходом «по существу».

Включение предприятие в реестр означает, по нашему мнению, безусловность того, что меры поддержки, предусмотренные в Постановлении Правительства РФ от 02.04.2020 № 409, на него распространяются в любом случае.

В то же время, соответствие налогоплательщика критериям малого и/или среднего предприятия, но его не включение в реестр субъектов малого и среднего бизнеса, не соотноситься с целью и смыслом тех государственных мер поддержки, которые вводит государство для поддержки тех субъектов бизнеса, которые оказались в сложных экономических условиях.

Как неоднократно указывал Конституционный Суд РФ, налоговые обязательства обусловлены экономической деятельностью, а их возникновению предшествует, как правило, вступление лиц в гражданские правоотношения, на которых и основаны налоговые обязательства и (или) с которыми они тесно связаны. Следовательно, законодательная дискреция в области налогообложения также обусловлена его связью с экономически значимой деятельностью налогоплательщиков, а потому и нормы налогового законодательства, определяя основания, порядок и условия налоговых изъятий в бюджет, находятся в объективной взаимосвязи с нормами гражданского законодательства.

При этом федеральный законодатель, осуществляя соответствующее правовое регулирование, обязан по смыслу ч. 1 ст. 8, ч. 1 и 2 ст. 19 и ч. 1 ст. 34 Конституции РФ, исходить не только из публичных интересов государства, связанных с его экономической безопасностью, но и из частных интересов физических и юридических лиц с тем, чтобы соблюдалась соразмерность между требованиями интересов общества и необходимыми условиями защиты основных прав личности и обеспечивался баланс конституционно защищаемых ценностей.

Иное привело бы к неправомерному перенесению публично-правового метода регулирования, применяемого в налоговых отношениях, основанных на властном подчинении одной стороны другой, на гражданско-правовые отношения, основанные на равенстве участников, и к произвольному ограничению свободы экономической деятельности хозяйствующих субъектов (см. постановления КС РФ от 20.02.2001 № 3-П, от 14.07.2003 № 12-П, от 13.03.2008 № 5-П, от 23.12.2009 № 20-П, от 01.03.2012 № 6-П, от 01.07.2015 № 19-П, от 24.03.2017 № 9-П, от 21.12.2018 № 47-П и др.).

Более того, в силу правовой позиции КС РФ, изложенной в ряде его решений, налоги устанавливаются законодателем в соответствии с сущностью каждого из них и не в виде простого перечня, а как элементы системы, параметры и условия функционирования которой применительно к каждому налогоплательщику во многом предопределяются объективными закономерностями их экономической деятельности; при этом НК РФ исходит из того, что налоги и сборы должны иметь экономическое основание и не могут быть произвольными, как это следует, в том числе из п. 3 ст. 3 «Основные начала законодательства о налогах и сборах» (Постановление от 11.07.2017 № 20-П; Определения от 01.10.2009 № 1269-О-О, от 01.12.2009 № 1484-О-О и др.).

Кроме того, по смыслу ст. 57 Конституции РФ во взаимосвязи с положениями ее ст. 19, нормативно-правовое регулирование в сфере налогообложения, осуществляемое с учетом его конституционно-правовой природы, должно быть основано на конституционном принципе равенства, который применительно к сфере налогообложения подразумевает его равномерность, нейтральность и справедливость и исключает придание налогам и сборам дискриминационного характера и возможность их различного применения. Это означает, что одинаковые экономические результаты деятельности налогоплательщиков должны влечь одинаковые налоговые последствия и что принцип равенства налогового бремени нарушается в тех случаях, когда определенной категории налогоплательщиков предоставляются иные по сравнению с другими налогоплательщиками условия, хотя между ними нет существенных различий, которые оправдывали бы неравное правовое регулирование (см. Постановления КС РФ от 22.07.2009 № 10-П, от 25.12.2012 № 33-П и др.).

В этом случае, по нашему мнению, для определения права Общества на применение пониженных ставок необходимо руководствоваться именно тем, подпадает ли Общество под критерии МСП на 01.04.2020 г. (то есть на начало периода применения пониженных ставок), которые прямо установлены положениями ст. 4 Закона о МСП, а не сведениями из сервиса ФНС России, поскольку:

Во-первых, на наш взгляд, сервис носит справочный характер и выступает больше как ориентир в оперативном определении статуса компании.

В частности, на сайте ФНС России размещен раздел «Вас нет в реестре МСП или данные не корректны», предусматривающей возможность самостоятельной подачи налогоплательщиком заявления о внесении в реестр актуальных данных.

Иными словами, данные сервиса не носят точного характера и не всегда актуальны, что признается самой ФНС России.

Во-вторых, сама формулировка ст. 6 Закона № 102 предусматривает, что пониженные ставки предоставляются:

«Для плательщиков страховых взносов, признаваемых субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ"…»

Если бы меры поддержки предоставлялись только «субъектам из реестра», об этом прямо было бы указано также в Федеральном законе от 10.04.2020 № 102-ФЗ «О внесении изменений в части I и II НК РФ и отдельные законодательные акты РФ».

Следовательно, на наш взгляд, при определении права налогоплательщика на применение пониженных ставок страховых взносов необходимо ориентироваться на соблюдение им критериев, установленных для МСП в ст. 4 одноименного Закона, а не информацией из сервиса на сайте ФНС России. Однако при этом во избежание налоговых рисков мы рекомендуем налогоплательщикам, обладающим признаками МСП, но отсутствующим в реестре, своевременно обращаться в ФНС России с соответствующим заявлением о его актуализации.

Кроме того, мы уверены, что налоговые органы будут «текстуально» руководствоваться положениями Постановлением Правительства РФ от 01.04.2020 № 409, поэтому налогоплательщик, не находящийся в вышеуказанном «реестре», но, тем не менее, претендующий на меры государственной поддержки по этому постановлению, должен быть готов защищать свои права и законные интересы в судебном порядке, вплоть до Верховного Суда РФ, а также, не исключено и до Конституционного Суда РФ.