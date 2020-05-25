Минфин продолжает настаивать на обнулении базы для взносов при реорганизации в форме преобразования

Удивляет упорство Минфина, уже и практика была судебная по этому поводу, а всё равно стоят на своих формальных позициях и плательщикам приходится добиваться своей защиты только в суде. Вот и опять свежее письмо с тем же мотивом...

В письме Минфина РФ с поясняется, что при реорганизации путем преобразования юридического лица создается новая организация.

База для исчисления страховых взносов не является предметом передачи правопреемнику прав и обязанностей согласно процедуре, предусмотренной п. 1 ст. 59 ГК РФ.

Соответственно, по мнению финансового ведомства, при реорганизации юридического лица в форме преобразования расчетным периодом является период со дня создания до окончания календарного года и поэтому вновь созданная организация в базу для начисления страховых взносов включает выплаты и иные

вознаграждения, начисленные в пользу работников, начиная со дня создания этой организации, то есть со дня ее государственной регистрации.