Совет Федерации разработал предложения по мерам поддержки бизнеса и граждан

Совет Федерации тоже пытается не отставать...

Только мне странно, зачем сенаторам, зачем законодателям разрабатывать какие-то «программы»? Ведь у них есть право законодательной инициативы, вот и готовьте не программы, а законы и вносите их в ГосДуму, пусть рассматривают и принимают решения! Необходимо согласие Правительства? Так работайте с Правительством!

Зачем законодателю уподобляться какому-то совещательному органу?

Совет Федерации Федерального Собрания РФ направил в Правительство РФ перечень предложений по совершенствованию законодательства России в связи с реализацией мер, направленных на обеспечение функционирования и дальнейшего развития экономики и социальной сферы в условиях пандемии коронавируса.

В Совфеде предложили:

— предоставить арендодателям крупных торговых центров компенсацию арендной платы, недополученной в связи с предоставлением льгот арендаторам;

— использовать возможности Росрезерва и ввести механизм товарных интервенций в том случае, если рост розничных продовольственных цен на внутреннем рынке одного или нескольких субъектов РФ за 30 дней достиг 20%;

— установить выплаты пособий по безработице в максимальном размере индивидуальным предпринимателям и самозанятым в период действия режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации;

— освободить от налога на имущество в 2020 году торговые и административно-деловые центры.