Вводится единый регистр сведений о населении России

Государство Российское исполнило свою давнюю мечту, оно сосчитало наконец-то почти всех своих граждан. Такого ресурса, как я понимаю, не было у государства в истории никогда.

Как это скажется на жизни обычных россиян? Кого это коснется в первую очередь, а кого не коснется вообще? Можно ли быть гражданином России и не присутствовать в этом реестре?

Много вопросов...

21 мая на пленарном заседании ГосДума в 3м чтении приняла правительственный законопроект № 759897-7 «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении РФ».

Правительство предложило принять такой документ в целях систематизации сведений, содержащихся в государственных и муниципальных информационных ресурсах.

Согласно закону Федеральная налоговая служба будет оператором регистра. За ней же будет закреплена функция по защите персональной информации, содержащейся в общей базе.

В регистре будут содержаться такие данные, как Ф.И.О, дата рождения, дата смерти, пол, сведения о семейном положении, гражданство и так далее.

Кроме того, в регистре будут содержаться сведения:

— о постановке на учет в налоговом органе, в том числе в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход;

— сведения о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;

— сведения о регистрации в системах обязательного пенсионного, медицинского и социального страхования.

Сведения из регистра смогут получать государственные и муниципальные органы, МФЦ, нотариусы, а также физические лица или их законные представители. Кроме этого, в регистре будет закрытый реестр, который формируется в целях зашифровки информации о лицах, находящихся под государственной защитой или государственной охраной.