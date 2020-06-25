Налоги - это, конечно, важно, но далеко не всё (В.В.Путин). Анализ «налоговой тематики» в обращении Президента РФ от 23 июня 2020

Вчера вечером, 23 июня, накануне Парада Победы, к гражданам России обратился Президент РФ В.В. Путин. Он подвел итоги борьбы с коронавирусом, рассказал о достижениях отечественной медицины, поделился планами на восстановление экономики и др. Но особенно много было сказано именно о налогах. Вот про сказанное о налогах мы и поговорим...

1. Нравится мне такой афоризм: "О чем бы вам не говорили, вам говорят о деньгах". Эта фраза постоянно подтверждается жизнью.

Если его немного переиначить, то получится так: "О чем бы вам не говорили власти, вам говорят о налогах" (©А.В. Брызгалин). И в этом, наверное, нет ничего удивительного, ведь налоги это тот язык, на котором государство разговаривает со своими подданными. А при демократии, голосуя на выборах за "кандидатов власти", мы вручаем им право устанавливать те налоги, которые мы будем с вами в дальнейшем платить.

Поэтому я и не удивился, что вчерашнее выступление Президента на 2/3, если брать реальный контент, состояло из "налогов".

Новостей, собственно, три.

2. Уж я не знаю, сознательно или бессознательно, но Владимир Владимирович очень точно сформулировал одну наиважнейшую сентенцию о проблемах современного налогообложения. Дело в том, что разрешение самых главных проблем налогообложения, как бы странно это ни звучало, лежит вне сферы налогообложения. Ведь «собрать побольше налогов» само по себе – это не есть самое главное, это не главная цель. Ну, собрали вы 20 трлн. налогов и что? Дальше то как? Налоги ценны не сами по себе, налоги это не только источник «содержания государства, полиции и армии», но и фонд для распределения общественного блага, а в последние десятилетия, еще и источник для культурного и экономического общественного развития.

Многие налогоплательщики не желают платить налоги не в силу собственной порочности, а в силу не согласия с расходной, т.е. с бюджетной политикой властей. Знаменитый мем "чем больше я уплачу налогов, тем больше их украдут или закопают в никуда" есть реальное проявление с перераспределительной политикой государства.

Думается, что решение бюжтено-расходных проблем государства во многом будет способствовать и разрешению налоговых проблем, причем без всякого ужесточения налогового контроля, ответственности, санкций и прочего администрирования. Но это очень глобальная проблема, о чем, наверное, надо вообще говорить отдельно. И если Президент это понимает, то это очень хорошо.

И еще одно значение имеют сказанные Президентом слова. Попытка решить все проблемы экономики через налоги – это очень утопично и недальновидно. Помните расхожую фразочку из 90х: "Все болезни от нервов, а в экономики - от налогов". Это и так, и, конечно, не так...

Налоги – только один из инструментов регулирования экономикой. Одними налогами ничего не решить (хотя и решить можно многое). Например, сельское хозяйство… Уж каких там только налоговых льгот нет, а до процветания далеко. Или взять малый бизнес, о котором в последнее время не говорит только лишь ленивый. Льгот – вроде огромное количество, а не "взлетает" малый бизнес, а наоборот, чувствует себя всё хуже и хуже.

Поэтому прав В.В. Путин, 100 раз прав: «Налоги – это, конечно, важно, но далеко не всё».

3. Россия впервые почти за 20 лет отказывается от плоской шкалы НДФЛ и вводит прогрессивную хотя и очень мягкую шкалу.

Честно говоря, единой 13 % ставки НДФЛ у нас никогда не было, были ставки и 9 %, 30 % и 35 %, но все-таки основная была именно 13%, причем независимо от размера облагаемого дохода.

Однако с 1 января 2021 г. доходы свыше 5 млн. руб., как сказал Президент, будут облагаться по ставке 15 %. Дополнительно собранный НДФЛ будет иметь целевое назначение - деньги пойдут на лечение тяжело больных детей.

Тут, конечно, много вопросов, которые, возможно, будут разрешены в будущих законопроектах. Например, такой вопрос: НДФЛ федеральный налог, но зачисляется он полностью в региональные бюджеты. Как же будет выделяться дополнительные 2 %? Или весь НДФЛ, который будет взиматься свыше 5 млн. пойдет на какие-то специальный счета, с которых и будет осуществляться целевой расход?

Интересно также отметить, что информация о том, что Правительство и Администрация Президента обсуждают введение прогрессивной шкалы НДФЛ как одной из возможных антикризисных мер, говорил еще пресс-секретарь Президента РФД.С.Песков, по словам которого «окончательные решения пока не принимались, но обмен мнениями идет «весьма интенсивно и в сжатые сроки».

Предполагалось, что НДФЛ могут повысить для тех, чьи доходы превышают 2–3 млн. руб. в год. Тут же возбудились и ГосДума, идею о введении прогрессивной шкалы НДФЛ поддержали все фракции Госдумы.

В самом Правительстве в это время обсуждение повышенияставки НДФЛ опровергалось. «Этот вопрос не обсуждается» - заявили в пресс-службе Правительства. Можно предположить, что Правительство вообще было выведено из состава участников дискуссии, что по меньшей мере странно, учитывая, что Премьер-министр именно налоговик с 10-летним стажем.

Кстати, еще 19 июня депутаты фракции «Справедливая Россия» в ГосДуме предложили ввести прогрессивную шкалу налогообложения, соответствующий законопроект был направлен в Правительство для получения отзыва.

В законопроекте предлагались следующие ставки НДФЛ:

для граждан с доходами до 24 миллионов рублей в год – 13%;

для граждан с доходами свыше 24 миллионов рублей, но не более 100 миллионов рублей – 15%;

для граждан с доходами свыше 100 миллионов рублей, но не более 250 миллионов рублей – 17%;

для граждан с доходами свыше 250 миллионов рублей – 18%.

Как сообщал тогда председатель «Справедливой России» С. М. Миронов, целью законопроекта является не только сокращение разрыва между доходами граждан. Предусмотренные законопроектом механизмы будут стимулировать богатых россиян на льготных условиях вкладывать средства в развитие предприятий, которые им принадлежат (более подробно см. здесь).

Моя же личная позиция по поводу прогрессивной шкалы за много лет пока не изменилась. К вопросу о прогрессивной шкале НДФЛ – «Быть или не быть»? (2010)

И вновь о проблеме прогрессивной шкалы по НДФЛ (анализ позиций) (2013) Если в 2х словах, то моя позиция была и есть следующая: Тезис 1 : Прогрессию лучше не вводить, так как толку от нее будет не так много, как кажется, а вот расходы бюджета на администрирование возрастут, появится дополнительный стимул для уклонения от уплаты НДФЛ (что неизбежно скажется на страховых взносах), достижение «справедливости» здесь более чем относительным, а вот по «экономическим стимулам» прогрессия бьёт непосредственно. Тезис 2 : Если уж без прогрессии для НДФЛ не обойтись, то она должна быть чисто символической, и я очень рад, что вчерашнее предложение Президента этому тезису полностью соответствует.

4. Вводится фиксированная сумма налога на владение контролируемой иностранной компанией (так называемых «КИК»).

Если раньше при владении КИК владельцу было необходимо определять её нераспределенную прибыль и уплачивать с неё налог по ставки 20 % для юрлиц или 13 % для физлиц, то сейчас вводится общее правило – с КИКа без всякой отчетности взимается фиксированный налог в размере 5 млн. руб. Этакое ЕНВД на международном уровне.

Фактически государство вводит «фиксированную плату» за владение иностранными компаниями.

Если кто-то думает, что при миллиардных прибылях можно будет «откупиться» 5 млн. тот ошибается, т.к. существует множество других институтов, например институт «фактического получателя доходов», через которые можно будет получить все налоги в полном объеме. А еще не забывайте, что Россия готова пересмотреть соглашения об избежании двойного налогообложения со всеми странами и уже ведет такую работу с Кипром, Мальтой и Люксембургом.

Вопросов здесь пока великое множество, поэтому комментировать пока что-то конкретное сложно. Вот дождемся проекта закона, тогда и станет понятно, что конкретно имел в виду Президент.

Однако очевидно, что для всех владельцев убыточных и низкоприбыльных КИКов возникает четкая экономическая установка - закрыть эти никчемные конторы, т.к. если ваша прибыль минимальна, то 5 млн. за один только факт владения становится слишком дорогим.

Те же, кто до сих пор не сообщил в налоговые органы о владении КИКом, должен понимать, что он в скором будущем будет рисковать не только 100.000 руб. штрафа "за неуведомление" как сейчас (см. ст.129.6 НК РФ), но и 5 млн. доначисленного налога, а также пени.

4. Как сказал Президент, для сферы IT будут установлены дополнительные и вообще беспрецедентные фискальные льготы - пониженная ставка по страховым взносам с 15 до 7.6 % и налог на прибыль с 20 до 3 % . Называется это всё красивым словом "налоговый маневр".

Рискну предположить, что IT-сфера любимое детище Президента. Так, кто не помнит, подскажу, что в своем Послании к Федеральному Собранию от 1 декабря 2016 года Президент говорил: Одной из самых быстроразвивающихся отраслей стала у нас, … IT-индустрия, что очень радует. Объем экспорта отечественных компаний за 5 лет вырос вдвое. Я сейчас приводил цифры объема экспорта оборонки, сельхозпродукции. Оборонка – это 14,5 млрд. Совсем недавно IT-технологии составляли цифру, которая приближалась к нулю, сейчас – 7 млрд. долларов.

Прошли годы, и вот мы видим, что и без того низкие ставки по страховым взносам в 14 %, Президент снижает еще в 2 раза. Да еще и налога на прибыль устанавливается сугубо символическим.

Интересно отметить, что ходили служи - для технологических компаний будет отменен и НДС с рекламы разработок и софта на иностранных цифровых площадках, а разработчики программного обеспечения смогут получать специальные субсидии (более подробно см. здесь), но Президент об этом не сказал.

А еще Президент сказал о том, что цель этих мер — стимулировать экспорт российского софта, а также вернуть российские компании из других юрисдикций обратно в страну.

Как эта инициатива Президента будет реализована, покажет, опять же, текст законопроекта.

Но уже сейчас можно сказать, что порядок и условия применения пониженных ставок по страховым взносам для IT-компаний определяются подп.3 п.1 и подп.1.1 п.2 ст.427 НК РФ. Еще можно сослаться на письмо ФНС от 3 апреля 2019 г. № БС-4-11/6075@ по этому поводу. Можно предположить, что скорее всего власти просто понизят ставку до 7.6 %, а все иные условия останутся прежними (или может быть что-то добавится)..

5. Президент РФ сказал и о самозанятых и косвенно об их налогах.

Во-первых, Президент отметил, что этот «эксперимент» показал хорошие результаты и в настоящее время в России насчитывается более 700.000 тысяч самозанятых.

Думаю, что это число наверняка возрастет, т.к. с 1 июля все регионы России вправе вводить режим «Налог на профессиональный доход» на своих территориях. Напомню, что 1 апреля Президент РФ подписал Федеральный закон № 101-ФЗ «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона «О проведении эксперимента по установлениюспециального налогового режима «Налог на профессиональный доход», согласно которому с 1 июля 2020 года субъектам РФ, не участвующим в эксперименте по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», предоставляется право ввести на своей территории данный налоговый режим.

Во-вторых, Президент отметил, что для новых самозанятых сохранятся ранее обещанные преференции в виде налогового капитала.

Кроме того, Президент предложил предоставить право на «самозанятность» подросткам в возрасте 16 лет.

Таким образом, Президент своё слово сказал. Ждем реализации его инициатив в проектах и в подробностях, ибо сами понимаете, очень часто детали на много важнее идеи и замысла.