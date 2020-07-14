С июля месяца ФНС и ее подразделения вернулись к прежнему режиму работы

1 июля прекратил своё действие ряд послаблений и ограничений для граждан и юрлиц, введенных с началом режима самоизоляции.

Так, ФНС возобновляет проведение мероприятия налогового контроля, а также мер взыскания задолженности и обеспечительных мер. За начинающийся июль бизнесу придется заплатить налоги и взносы в обычном порядке (индивидуальные предприниматели и субъекты МСП из пострадавших отраслей были освобождены от них в апреле — июне).

Банк России возобновляет приостановленные в марте инспекционные проверки, а значит, скоро возобновит кампанию по отзыву лицензий банков. Прекращается прием банковских карт с истекшим сроком действия.

Так же ФНС сообщила о том, что территориальные органы ФНС с июля месяца возобновили прием и обслуживание налогоплательщиков.

Вместе с тем до конца года сохранится мораторий на плановые проверки у субъектов малого и среднего бизнеса и мораторий на начисление пени за долги по ЖКХ, а ряд других введенных на время пандемии мер потеряет силу только осенью. В частности, мораторий на банкротство по заявлению кредиторов для юрлиц из числа пострадавших отраслей продлится до начала ноября, воспользоваться приостановкой платежей по закону о кредитных каникулах можно до начала октября, программа ипотеки под 6,5 процента годовых работает до ноября, банки принимают просроченные паспорта до конца сентября.

Еще на три месяца продлена возможность открывать без личного присутствия счета для получения социально значимых платежей, а для ИП, малых и средних компаний — возможность открывать счета без личного присутствия, если целью открытия счета является кредит на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости.

---------------------------- Как мы можем вам помочь? ---------------------------- Если ваш бизнес имеет несколько самостоятельных направлений, оформленных на разных лиц, которые взаимодействуют между собой, достигая общего результата...

если единый по сути процесс производства также разделен между несколькими лицами, которые также взаимодействуют между собой для достижения общего результата...

если при этом названные лица (все или некоторые из них) применяют специальные налоговые режимы или налоговые льготы, но утратили бы права на них в случае осуществления деятельности от одного лица... ...то у вас есть основания опасаться претензий налоговой в дроблении. Итогом таких претензий может быть отказ в применении льгот и льготных налоговых режимов.

В ходе нашего вебинара «Дробление — риски для малого и среднего бизнеса» мы разбираемся, на что в первую очередь обращает внимание налоговая и что сделать, чтобы предотвратить или минимизировать риски.

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