Президент подписал законы о кадастровой оценке, о валюте и о цифровых активах

Президент РФ В.В. Путин подписал три интересных и важных закона:

... о совершенствовании механизма кадастровой оценки недвижимости

31 июля Президент РФ В.В. Путин подписал Федеральный закон № 269-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

Изменения, предусмотренные законом, направлены на недопущение применения при налогообложении кадастровой стоимости объекта недвижимости, существенно превышающей величину его рыночной стоимости.

Так, предусматривается федеральный надзор за проведением в регионах государственной кадастровой оценки. Устанавливается правило о ретроспективном применении кадастровой стоимости (налоговой базы). Если в результате оспаривания она уменьшена судом или специализированной комиссией в соответствии с законом об оценочной деятельности, то это

значение распространяется на весь период со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) первоначальной кадастровой стоимости.

Также закон предусматривает переход от судебного порядка оспаривания кадастровой стоимости к внесудебному (заявительному) порядку установления в качестве кадастровой индивидуальной рыночной оценки объекта недвижимости. Она определяется на основании отчета оценщика. Эта мера позволит снизить административные издержки правообладателей объектов недвижимости и налогоплательщиков.

Кроме того, методологическая ошибка в определении кадастровой стоимости теперь будет исправляться с учетом законных интересов налогоплательщика. Если такая коррекция влечет уменьшение кадастровой стоимости, то она применяется ретроспективно на весь период со дня внесения в ЕГРН первоначальной кадастровой стоимости. Если же исправление приводит к увеличению кадастровой стоимости, то ее новое значение будет применяться со следующего года.

... о расширении случаев нерепатриации валюты

31 июля Президент РФ В.В. Путин подписал Федеральный закон № 291-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле».

Закон разрешает компаниям зачислять на счета своих зарубежных представительств или филиалов валюту, если речь идёт о возврате компанией-нерезидентом средств за некачественные товары и услуги.

Закон также не требует возвращать в РФ валютные средства, которыми нерезидент компенсирует затраты резидента на реконструкцию, модернизацию или сооружение объектов на зарубежной территории.

Разрешается провести зачёт встречных обязательств между компанией-резидентом и нерезидентом, если они заключили двусторонний договор и ведут расчеты через специализированные организации, которые созданы международными организациями в области международных перевозок.

... о цифровых финансовых активах и цифровой валюте

31 июля Президент РФ В.В. Путин подписал Федеральный закон № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

Под цифровыми финансовыми активами понимаются цифровые права, включающие денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права участия в капитале непубличного акционерного общества, право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, которые предусмотрены решением о выпуске цифровых финансовых активов.

Цифровой валютой (криптовалютой) признается совокупность электронных данных (цифрового кода или обозначения), содержащихся в информационной системе, которые предлагаются и (или) могут быть приняты в качестве средства платежа, не являющегося денежной единицей РФ, денежной единицей иностранного государства и (или) международной денежной или расчетной единицей, и (или) в качестве инвестиций и в отношении которых отсутствует лицо, обязанное перед каждым обладателем таких электронных данных, за исключением определенных в названном Федеральном законе случаев.

В связи с принятием закона, Росфинмониторинг оперативно, уже 4 августа, опубликовал у себя на сайте информационное сообщение по этому поводу, в котором было указано, что оборот цифровых финансовых активов предполагается при посредничестве операторов информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов и операторов обмена цифровых финансовых активов (оба вида организаций включены в число субъектов первичного финансового мониторинга, перечень которых содержится в ст. 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

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