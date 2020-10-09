Налоговые новости сентября 2020. Итоги

Как и ожидалось, сонный для налогов август, сменился динамичным сентябрем, причем события начали происходить и развиваться практически с самых первых дней месяца.

Во-первых, 7 сентября после летних каникул заработала Государственная Дума, которая намеревается рассмотреть в период осенней сессии множество законов, в т.ч. и налоговых (даже, наверное, в первую очередь «налоговых», т.к. необходимо принимать федеральный бюджет на 2020 год).

А во-вторых, Правительство явно и однозначно обозначило свой курс на последовательное повышение налогов. И хотя эта «повышающая» тенденция осуществляется пока «точечно», общий настрой властей понятен — «в бюджете денег нет, нужны налоги».

Можно предположить, что решительный настрой на повышение фискального бремени обусловлен тем, что эпидемия ковид19, накрывшая страну в марте 2020 года, не прошла без негативных последствий и нанесла экономики серьезный урон.

Так, по статистике ФНС, поступления налогов в консолидированный бюджет РФ по итогам января-августа снизились на 12 % в сравнении с таким же периодом прошлого года и составили 13,2 трлн. руб.

О сложной бюджетной ситуации говорил и Президент РФ В.В. Путин с сенаторам Совета Федерации на встрече 23 сентября, указав, что доходы бюджета снизились на 11 с лишним процентов, а расходы увеличились на 23 с лишним. Вот эти-то «ножницы» между сниженными доходами и увеличенными расходами, как мне кажется, и будут предопределять налоговую политику в стране на ближайшие годы.

Поэтому не стоит удивляться, что из коридоров власти весь сентябрь приходили тревожные новости о «налоговых повышениях», вот лишь основные:

1) Правительство одобрило повышение НДПИ на добычу металлов и удобрений;

2) Повышение акцизов на табак на 20 %;

3) В ГосДуму внесен законопроект о повышении НДФЛ с 13 до 15 %;

4) Минфин намерен увеличить налог с нефтяной отрасли, пересмотрев базовые параметры по НДПИ, экспортной пошлине и налога на дополнительный доход.

5) О повышении ставки налога на дивиденды для организаций, если их размер превышает 50 млн. руб.

И это всё при том, что у нас с 2019 года повышен НДС до 20 %, а уже в этом году введен НДФЛ по доходам от банковских вкладов и по операциям с некоторым ценными бумагами.

И самое неприятное во всей этой «тенденции», что это, как мне кажется, только начало.

Позиция властей понятна и логичная (с их точки зрения), но надо помнить, что и бизнесу сейчас очень сложно. Как пишет ТАСС к августу 2020 года 1 млн. 98 тыс. 423 микро-, малых и средних предприятия (МСП), или почти каждый пятый бизнес в этом секторе.

Справедливости ради стоит отметить, что Правительство как-то пытается смягчить общий тренд, но получается это пока у властей плохо. Даже идеи А.Л. Кудрина, выступающего с предложением не повышать налоги в кризис, пока, к сожалению реальной поддержки не находят. Во всяком случае, в Плане восстановления экономики России, который в сентябре был подготовлен Правительством, о каких-либо налоговых новациях практически ничего не говориться.

Другой важной новостью сентября стало внесение Правительством в ГосДуму законопроекта № 1022670-7 «О внесении изменений в ч. I и II НК РФ в части реализации отдельных положений основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики РФ». Документ достаточно объемный (61 стр.), но никаких «налоговых революций» в нём не содержится. В основном речь в нём идет о каких-то точечных и редакционно-технических моментах, которые тоже, тем не менее, нуждается в анализе.

Однако можно предположить, что при работе с этим законопроектом депутаты предпримут попытки внести свои предложения и реализовать свои идеи в сфере налоговой политики, поэтому я не удивлюсь, если объем документа к третьему чтению увеличится.

Кстати, ГосДума приняла в сентябре в 3-м чтении множество налоговых законов, которые касаются тех или иных аспектов налогообложения (см. здесь и здесь), а на подходе еще несколько, причем некоторые достаточно интересные, например поправки в НК РФ о налоговом контроле за ТЦО, об упрощении доступа к налоговому мониторингу, и даже об отмене возмещения НДС при экспорте сырьевых товаров, однако в последнем случае мы можем предположить, что речь идет именно о политическом популизме оппозиционной фракции ГосДумы и это предложение нашим парламентом поддержано не будет.

Что касается ЕНВД, то по прежнему, по этому вопросу полная неизвестность. Однако стало известно, что Правительство Свердловской области выступило за продление действия ЕНВД, о чем и сообщила налоговому сообществу заместитель областного министра экономики и территориального развития Татьяна Гладкова.

Напомню, что в настоящее время в ГосДуме находится три законопроекта о продлении этого режима еще на 3 года и кажется мне, что если бы Свердловская область реализовала своё право на законодательную инициативу и обратилась бы ГосДуму со аналогичным предложением, то, учитывая авторитет и влияние нашего региона, оно могло бы переломить ситуацию и сдвинуть решение вопроса с мёртвой точки.

Ну и буквально в последний день сентября, 30 числа, в ГосДуму поступил законопроект № 1027743-7 «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», а в качестве приложения к нему долгожданные «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», в котором традиционно излагаются предложения фискальных властей по совершенствованию налоговой системы и развитию налоговой политики страны.

К сожалению, «Основные направления...», мягко говоря, оказались на редкость бессодержательными, никаких новых идей не прозвучало, никаких особых примечательных положений не появилось.

В отношении налоговой политики будущего в документе применен не совсем понятный термин «Структурный маневр в налоговой системе», который подразумевает под собой манёвр по сбалансированному снижению прямых налогов на труд предприятий МСП за счет повышения эффективности налоговых льгот при добыче нефти, а также повышения справедливости распределения природной ренты при добыче отдельных твердых полезных ископаемых.

Иными словами, снижение фискальной нагрузки на МСП будет проводиться за счет повышения ресурсных налогов.

Отмечу только, что очень странно написал Минфин о неком «расширении возможностей» информационного взаимодействия между ФНС России, Центробанком и кредитными организациями в рамках осуществления налогового и банковского контроля/надзора (может это намёк на то, что налоговики получат упрощенный доступ к информации о банковской деятельности физических лиц, о чем писал уже РБК).

А в целом, можно утверждать, что основные события по налогам конца 2020 года произойдут в октябре и ноябре, когда окончательно сформируются все параметры будущего налогообложения на 2021 год.