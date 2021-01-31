2020й — год величия и триумфа ФНС

Кто бы что не говорил, но Федеральная налоговая служба РФ в 2020 году стала самым мощным и авторитетным ведомством в России, которое сосредоточило в своих руках огромное количество функции, полномочия, компетенций и т.д. Так и хочется спросить: «Куда вам столько?».

Но факт остается фактом, равных ФНС сейчас в правительстве ведомств нет, причем этому способствовали как субъективные, так и объективные факторы.

Ради справедливости необходимо отметить, что возвышение ФНС началось, конечно же, не в 2020 году, а намного раньше, когда эта служба как-то незаметно фактически стала «выше» своего курирующего Минфина. Во всяком случае, если в начале нулевых законодатель исповедовал алгоритм «Минфин принимает нормативные акты, а ФНС их исполняет», то лет 10 назад пошла другая тенденция «сама ФНС для себя нормативные акты пишет, сама же их и исполняет», и хорошо, если Минфину в некоторых случаях оставалась функция согласователя.

Однако в 2020 году, как мне кажется, особенно после назначения бывшего руководителя ФНС М.В. Мишустина председателем Правительства России (фактически, это вторая должность в государстве), сила и авторитет ФНС стали почти абсолютными.

Чем только в настоящее время ФНС не занимается, помимо сбора налогов. Это и регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, валютный контроль и маркировка табачной продукции, контроль за лотереями и за проведением азартных игр, банкротства, аккредитация филиалов и представительств иностранных компаний и т.д. и т.п.

Судите сами. В 2020 году фактически все предложения ФНС принимались и поддерживались всеми ветвями власти и управления. Почти все планы ФНС, её задумки и хотелки в 2020 были реализованы или ждут своего исполнения в 2021 году.

Кроме того, в ФНС сосредоточились колоссальные информационные ресурсы:

Я уже не говорю о том, что все банковские учреждения страны находятся практически в подчинении у ФНС, которую банки боятся больше, чем свой Центробанк.

А в планах у фискального монстра единый регистр населения, национальная система прослеживаемости, электронный документооборот и т.д.

Боюсь это писать, но всё-таки, если в России будет введен полноценный налоговый контроль за расходами населения (а он рано или поздно в той или иной степени введен будет), то я даже не сомневаюсь, какому ведомству будет поручены администрирование и контроль.

Или как вам информация января 2021 года о том, что ФНС разработала единую электронную систему мониторинга налоговых расходов бюджетной системы РФ? Причем ФНС выступает здесь единственным поставщиком данных, необходимых при проведении оценки.

Фактически, ФНС стала своеобразным штабом для властей, в котором сосредотачивается масса информации и компетенций. Даже руководитель ФНС Д.В. Егоров сухо констатирует, что ФНС стала главным поставщиком информации для правительства.

И это еще не всё.

Президиум Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности перед самым новым 2021 годом утвердил Концепцию электронного документооборота в хозяйственной деятельности и план мероприятий по её реализации, которая была разработана ФНС России (Протокол президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 25.12.2020 № 34).

Концепция предусматривает комплексный подход к нормативному правовому регулированию в области применения электронной подписи, архивного хранения электронных документов и обеспечения юридической значимости электронного документооборота в сфере хозяйственной деятельности с учетом интересов всех участников рынка.

Планируется, что к 2025 году на электронную форму «перейдет» 95% счетов-фактур, а также 70% транспортных и товарных накладных. Начиная с 2022 г. количество электронных документов в В2В должно увеличиваться не менее чем на 20% в год. С 2023 г. количество истребуемых при налоговом контроле бумажных документов будет уменьшаться не менее чем на 10% (с учетом проверок за прежние «бумажные» периоды). Речь идет о переводе в электронный вид как внешних, так и внутренних документов организаций, а в перспективе — и документов при экономическом обмене в ЕАЭС.

В идеале ФНС намерена к 2025 году перейти к «незаметному налоговому администрированию», которое будет означать, что функции по исчислению налогов от налогоплательщиков перейдут к налоговым органам, которые будут фактически «диктовать» сумму к уплате. А в перспективе может быть и уплата налогов полностью перейдет в руки ФНС, когда налоги будут «сниматься» с плательщиков автоматически.

Иными словами, в 2020 году мы увидели перед собой мега-ведомство или супер-министерство, и коронавирусные события только укрепили позиции ФНС, поскольку именно эта служба (ну и, конечно, Роспотребнадзор) стала основным агентом государства в его взаимоотношений как с бизнесом, так и с населением.

И кстати, на начало 2021 года осталось недооцененным еще одно событие в сфере «созидания ФНС» — переход на двухуровневую систему управления, которая началась в самом конце 2020 года и пока реализуется только в некоторых не самых ведущих регионах России.

А еще я не удивлюсь, если стремление ФНС получить упрощенный доступ к банковским счетам физических лиц будет полностью, а может быть даже с лихвой, реализовано в 2021 году, хотя на настоящий момент точные параметры замысла нам не известны.

p.s. Когда этот пост уже был опубликован, подоспела еще одна «уникальная» новость о том, что сотрудники ФНС России начали запрашивать у производителей поквартальный прогноз изменения цен на значимые продукты (об этом пишет газета «КоммерсантЪ»). Иными словами, ФНС и в данной сфере проявляет себя и вбирает в себя новые полномочия по контролю за ценами.

Кроме того, как пишет газета «Ведомости», с июля 2021 года ФНС России начнет выпуск бесплатных электронных цифровых подписей (ЭЦП) для российских компаний, индивидуальных предпринимателей и нотариусов.

Честное слово, хоть продолжай публикацию по мере поступления новых новостей, которые только подтверждают выводы, сделанные в этом материале.