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ФНС разместила на сайте сведения об организациях за 2020 год

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На сайте ФНС России в формате открытых данных размещены сведения организаций за 2020 год о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам (по каждому налогу и сбору, страховому взносу), а также о штрафах за налоговые правонарушения в 2020 году.

Эти сведения также размещены в сервисе «Прозрачный бизнес» в карточке компании.

Там же в разделах «Сведения о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам», «Налоговые правонарушения», «Среднесписочная численность работников организации», «Уплаченные налоги и сборы (без учета сумм налогов (сборов), уплаченных в связи с ввозом товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза и сумм налогов, уплаченных налоговым агентом)», «Суммы доходов и расходов по данным бухгалтерской отчетности организации» можно получать сведения в виде графиков, что позволяет ознакомиться с информацией за три предшествующих года.

Брызгалин Аркадий Викторович, руководитель Группы компаний «Налоги и финансовое право», к.ю.н.

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Налоги и финансовое право
Налоги и финансовое право
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