Ответить за другой бизнес

Платить налоги за другие компании можно добровольно, а можно принудительно. Если будет доказана взаимозависимость, то ваша компания будет обязана платить налоги за ту, которую признали зависимой с вами, и у которой имеется налоговая задолженность.

В пункте 2 статьи 45 НК РФ подробнее про это и про то, что зависимыми могут признать индивидуального предпринимателя и даже человека без статуса индивидуального предпринимателя.

Кто такие взаимозависимые лица

«Если особенности отношений между лицами могут оказывать влияние на условия и (или) результаты сделок, совершаемых этими лицами, и (или) экономические результаты деятельности этих лиц или деятельности представляемых ими лиц, указанные в настоящем пункте лица признаются взаимозависимыми для целей налогообложения». (Ст. 105.1 НК РФ).

А также те, у кого общий уставный капитал и руководство. Если директор или юридический адрес один — взаимозависимость даже не обсуждается. Также инспектора смотрят за тем, кто получает выручку и на каких условиях заключены договора с контрагентами. А также за совпадением фактического местонахождения, контактных лиц, общих сотрудников, телефонов, ip-адресов и т.п.

Налоговый кодекс подразумевает взыскание долгов с взаимозависимых компаний. Но, правда, только через суд и при определённых условиях. Кстати, взаимозависимость доказывается отдельно.

Обычно ФНС требует у суда взыскать налоги с взаимозависимых лиц, если задолженность выявлена по результатам ВНП или не оплачена более 3-х месяцев. И если у компании нет средств для погашения требований и нет имущества.

Грубо говоря, когда налоговая понимает, что суммы большие и взыскать их может не получиться, начинается активный поиск взаимозависимых лиц. Если они будут выявлены, на них будет обращено взыскание. Опять же через суд.

Такая практика пошла с того момента, как люди начали перебрасывать бизнес, имущество, обязательства и сотрудников с одной компании на другую после выездных проверок.

Сейчас в таких случаях инспекторы делают всё, чтобы перекидывались и долги по налогам. Для этого налоговики проводят даже свои расследования, изучают сайты и допрашивают сотрудников компаний. И если работники подтверждают, что работают на том же оборудовании с теми же заказами в тех же помещениях, взаимозависимость налицо.

Также опасно описывать на сайте свои достижения и указывать, что опыт работы N лет, если ваше новое юрлицо, на которое перекинут весь бизнес, создано вчера. Хотя, если вы найдёте уже давно существующую компанию, вас это тоже не спасёт. У инспекторов в деле доказательств взаимозависимости уже наработан хороший опыт. Их аргументы суд принимает в большинстве случаев.

Так что сейчас просто так всё скинуть не получится. Имейте это в виду. Как с этим можно работать, будем писать в следующих постах.

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