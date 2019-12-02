Как правильно общаться с инспектором ФНС? Золотые правила

Чем бы ни занималась ваша компания, со своей налоговой лучше дружить. Даже если вы работаете в большом городе, где у каждого инспектора на учёте сотни юрлиц, знакомство вам всегда поможет. Это значит знать своего инспектора и поддерживать с ним тёплые отношения.

Вначале

Для начала узнайте план семинаров и консультаций, которые проводит инспекция. Это можно посмотреть на сайте налог.ру и узнать в своей налоговой. Раз в квартал одно мероприятие для налогоплательщиков точно есть.

Обычно там выступают инспекторы, рассказывают про нововведения, разбирают отдельные случаи, отвечают на вопросы, рекомендуют, что почитать. В целом, мероприятие может быть очень полезным.

Самое важное для вас в таких семинарах — познакомиться с инспекторами, узнать своего, позадавать вопросы начальнику или заму, просто чтобы он вас заметил. Главное в общении всегда проявляйте предельную вежливость и терпение.

Никогда не повышайте тон, даже если инспектор чем-то раздражён. Говорите ничего не значащие комплименты, это работает. А также соберите контакты, по которым можно будет обращаться напрямую, минуя справочную и горячую линию.

Телефоны инспекторов сейчас на вес золота. Часто до налоговой дозвониться просто невозможно. А если и получается, то вас будут переключать до тех пор, пока кто-то не будет брать трубку.

И если вам срочно нужны ответы по требованию, знание номера вашего инспектора вам сильно пригодится. В разговоре невзначай спросите номер телефона его непосредственного руководителя, это даст инспектору дополнительный стимул вам помогать.

Соблюдение простых правил — залог спокойной и стабильной работы

Это всё в целом очень упростит вам работу с налоговой. А когда вы подружитесь с инспектором, вас даже могут заранее предупреждать о проблемах и недоимках, которые могут вызвать блокировку счёта и штрафы. В любом случае это пойдёт только на пользу, так что советуем наладить контакт.

Дополнительно рекомендуем поздравлять с праздниками и баловать небольшими презентами или сувенирами хотя бы на Новый год. А если узнаете, когда у инспектора день рождения — это отлично. Подарки лучше презентовать со своей фирменной символикой, так можно будет избежать недопонимания и подозрения в «подкупе».

Лучше дарить что-то небанальное или продукцию своей фирмы. Опять же, если это будет красивый календарь, который они повесят на стену офиса, ваша символика со временем осядет у них в «подкорке». Это благоприятно повлияет на ваши возможные будущие просьбы.

Знание — сила

Учтите, что инспектор — профессионал и знает о налогах всё. Поэтому для корректного и эффективного общения с ним вам тоже следует почитать Налоговый кодекс в тех местах, которые касаются вашего режима налогообложения.

А также изучить основы и термины бухучёта. Хотя бы такие, как сальдо, сторно, баланс, ОСВ и т.п. Так вы сможете лучше понимать его, и не будете задавать лишних раздражающих вопросов. Очень полезно просмотреть главу 5 НК РФ, там описаны обязанности и ответственность самих инспекторов.

Все мы — люди

Помните главное — инспектор простой человек, который работает за зарплату, и проблем у него хватает и так. Поэтому, если вы хоть чем-то сделаете его день лучше, это вам обязательно зачтётся.

С введением автоматизации, сервисов и систем типа АСК-НДС, человеческий фактор в принятии решений отходит на задний план.

Глава налоговой Мишустин уже поставил задачу полностью перейти на бесконтактное общение с налогоплательщиками. Но пока это только задача. Поэтому многие сейчас считают, что необходимость в поддержании отношений отпадает. Но пока это всё же не так.