Формулировки в назначении платежа: основные правила

Последнее время банки очень тщательно читают назначение платежа. И если 2-3 года назад можно было написать просто «Оплата по Договору № 1», то сейчас такое уже вызывает вопросы. А некоторыми формулировками можно и в чёрный список сразу попасть.

Основные правила следующие. Всё максимально конкретизировать. Лучше вообще писать столько, сколько возможно. Если договор — с кем, предмет договора, дата договора, какие товары/услуги, сумма договора и прочее.

Сегодня поговорим про договор поставки и заём.

Если вы платите за товар, лучше указывать именно сам товар, писать прямо техническим языком: запчасти для кожуха тали цепной электрической ШТАЛЬ STH-510M, а не просто «запчасти». Если товаров много, пропишите самые дорогие. Здесь есть один момент. Банк видит ваши ОКВЭДы, и если поставка не вяжется с вашей деятельностью, вам зададут вопрос. Чтобы этого избежать, советуем добавить кодов ОКВЭД в ЕГРЮЛ, это не сложно, для этого подаётся форма № Р14001. Всё делается удалённо.

Если это разовая сделка, придётся пояснить причину. Важна и сумма поставки. Она не должна выделяться из всех ваших платежей поставщикам. Иными словами, если вы полгода закупались у этого контрагента на 200-300 тысяч в месяц, а тут решили купить на 5 млн, это также вызовет вопросы и придётся предъявлять документы, такие как: накладные, счета-фактуры, договор, спецификация, счет.

В случае услуг у вас запросят договор, акты, отчеты исполнителя. Кстати, к услугам последнее время особенное внимание, так что не удивляйтесь. Для пущей безопасности в платёжке можно и указать номер и дату накладной. Не стоит проводить платежи одному поставщику в один день. Банк может подумать, что вы специально дробите платежи и запросят первичку.

Если это заём, обязательно указать, процентный или нет и указать процент. Беспроцентные обычно вызывают вопросы. Дело в том, что. Согласно 115-ФЗ, банки контролируют выдачу беспроцентных займов на суммы от 600 тысяч. Фактически, любые займы без процентов на контроле у банка. Почти в ста процентах случаев у вас попросят договор и письмо с разъяснениями смысла вашего бесплатного займа. Лучше быть готовым заранее. Хорошо, если тот, кому вы ссужаете деньги — ваш давний контрагент, ибо тогда можно объяснить, что это жест доброй воли, который отразится на деловых отношениях в будущем. Хотя иногда банк может вам намекнуть, что нужно установить хотя бы минимальный процент. Лучше это сделать, иначе достанут. Будут требовать ворох документов, например: бухгалтерскую отчетность, штатное расписание, письмо с описанием бизнеса, документы, подтверждающие деловую репутацию, отзывы клиентов и прочее.

Разумеется, все документы должны быть оформлены правильно.

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