Не бедный, глупый бизнес

Периодически хожу на собеседования. Сперва это было для того, чтобы возможно перестать работать "на себя" и начать работать "на дядю", потом для возможного привлечения новых клиентов, а сейчас уже для интереса.

Многие проблемы как с налоговиками, так и с другими аспектами ведения бизнеса начинаются с руководителя.

То что происходит в головах многих представителей "маленького" бизнеса, заставляет смотреть на их причитания по поводу "ужасных" налогов с иной стороны. Потери от неправильного подбора кадров, распределения обязанностей, тупого дубляжа функционала и потери времени перекрывают налоговое бремя в разы.

Еще хуже то, что львиная доля бизнесменов даже отдаленно не представляет, в чем состоит работа бухгалтера или кадровика. Для них это непонятная обуза, которую им навязало государство. А когда им говоришь, что при правильном подходе эти сотрудники могут еще и экономить деньги и время, глаза округляются и начинается детский лепет про то, как все и так хорошо.

Классический пример. В небольшой компании большой объем первичной документации, из-за чего бухгалтер больше занимается не прямой работой, а выполняет роль оператора. Когда отделяешь всю первичку в сторону, выясняется, что, как таковой, работы-то и нет. Получается, что если руководитель посадит работать в офисе оператора и наймет грамотный аутсорс, то он, как минимум, не потеряет в своих затратах, а скорее всего, еще и выиграет.

Работа низкоквалифицированных сотрудников оплачивается дешевле работы высококвалифицированных. Правда, этот закон рынка в нашей стране практически не работает.

Следующая классика, это когда происходит дубляж работы сотрудников. К примеру, менеджер заносит первичку в программу управленческого учета, отдает ее бухгалтеру и тот заново заносит первичку, только уже в программу бухгалтерского учета. На вопрос "а зачем?", вразумительного ответа не получаем. Только отмазки, что типа у нас тут общий склад, разная номенклатура и прочий детский лепет. А если связать воедино управленческий учет и бухгалтерский и перенастроить работу сотрудников, то окажется что бухгалтер не так сильно и нагружен.

Работа бухгалтера - это не тупое вбивание первички! Это, в первую очередь, контроль за соблюдением норм законодательства и предупреждение его нарушений на ранней стадии. Не когда по акту проверки доначислят гигантские суммы, а на этапе принятия решений в организации. А для этого бухгалтеру нужно время, которого, по незнанию, глупости или дурости, наш бизнес им не дает.