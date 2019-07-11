Накипело, про Контур бухгалтерию и клиентов

Если вы попадете работать в компанию или она придет на обслуживание и, вместо нормальной бухгалтерской программы там будет Контур Бухгалтерия, знайте работать в этой программе нельзя ни при каких условиях.

Техподдержка вроде присутствует, правда для того чтобы отправить отчет, который не вписывается в парадигму Контура, но вписывается в реалии жизни, вам придется потратить половину рабочего дня. Вы будете доказывать не шибко умной техподдержке что вы не баран и все делаете правильно и в рамках закона. Это конечно вас спасет, но ненадолго.

Следом вы познакомитесь с зарплатной частью данного сервиса и узнаете, что зарплатная и бухгалтерская часть живут разными жизнями, причем иногда абсолютно разными.

Ни в коем случае не пользуйтесь синхронизацией с банками, будете вечно перепроверять банковские выписки. С разнесением оплат программа очень даже не дружит. К примеру если сотрудник получает зарплату на карточку и в реквизитах надо указывать получателя - банк, то при обратной загрузке программа свою же платежку просто не сможет распознать.

А сегодня у меня возник вопрос с отправкой реестра по пилотному проекту ФСС, спустя час разговоров и убеждений я получу ответ завтра к 15.00 ориентировочно)))

И последнее, клиенты далеки от бухгалтерии и им нравится "удобство сервиса", плюс они же заплатили достаточно большие деньги за него и там есть вроде как сдача отчетности. Только то что бухгалтер не может в ней спокойно работать их не волнует, это проблемы буха. Переучиться на другую программу никто не хочет по причине лени. Попить менеджерам чаю важнее.

На мой взгляд стоимость данного сервиса завышена раза в три как минимум.