Жесть: номиналы и прослушка

Пришла на консультацию клиентка, молодая женщина, симпатичная, только какая-то замотанная. При более близком знакомстве выяснятся, что сидит она на антидепрессантах.

Была оказывается она три года назад номинальным директором в одной фирме в цепочке обнальщиков. В других фирмах тоже такие же молодые девчонки номиналы.

Так вот, их прослушивало ФСБ два года, а потом взяли всех. У нее от стресса волосы повылазили. Приходишь на допрос, говорит, а там включают записи телефонных разговоров двухгодичной давности и дают слушать, и даже как я с мамой о всякой ерунде говорила. Слушали и писали ВСЕ!

Клиентку мою не посадили, она призналась, что была номинальным директором. От наказания ее избавило окончание срока давности. Повезло ей со сроком давности, он составлял два года. Остальных осудили.

Номинальным директорам грозит ответственность по ст.173.2 УК РФ за предоставление своих документов для создания фиктивной организации.

Судебная практика 2019 года гласит, что нельзя полностью освободить номинального директора от субсидиарной ответственности, даже если он помог найти «теневого» бенефициара и доказать свою номинальность.

Ещё один случай про прослушку. Вызывают моего клиента в ОБЭП, а там ему дают распечатку, где записаны его диалоги. То есть в этом случае ему не аудиозапись дали послушать, а уже перенесли на бумагу запись разговора. Он говорит, я читаю, а по спине холодок, что это я говорил и вот так красиво все на бумагу записали. Там он был как свидетель, а осадочек остался.

К чему это всё я? Не пиликаем по телефону, помним про антитеррористический закон, так называемый «пакет Яровой», который вступил в силу в России с 1 июля 2018 года, где прослушивают вполне законно. Более того, суды принимают записи разговоров как доказательство.

Если аудиозаписи телефонных переговоров граждан были получены органом, уполномоченным на осуществление оперативно-розыскной деятельности в соответствии с п. 1 ст. 13 Закона № 144-ФЗ (органы МВД России и ФСБ России), при проведении оперативно-розыскных мероприятий, которые предусмотрены в п. 10 ст. 6 Закона № 144-ФЗ, были полностью соблюдены требования ст. 8 данного Закона, то право граждан на тайну своих телефонных переговоров не считается нарушенным.