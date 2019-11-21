С днем бухгалтера, дорогие коллеги и примкнувшие к ним!

Люди, далёкие от бухгалтерии и от бизнеса, наверное думают, что мы занимаемся только своей бухгалтерией. Сидим такие в углу, в тепле, чай с печеньками и пьем, бумажки не торопясь перебираем. Ага, если бы…

Звонит с утра клиентка, надо ее срочно подключить к Меркурию. Со второй попытки соображаю, что речь не о планете, а о системе контроля. Параллельно пришла мысль, что сейчас ретроградный Меркурий и никакие договора заключать не надо. Еле выкинула из головы и стала думать очень конструктивную мысль «а при чем тут я». Но не долго, потому что вспомнила про Платон, на чем конструктивная мысль прекратилась.

Горько вздохнув, быстро подумала на тему еще не освоенных нашими законодателями планет солнечной системы, а также о бесконечности вселенной. И полезла в интернет за инфой о Меркурии.

У другого клиента, узнаю, что чеки не били две недели. Причина просто трындец. Разобраться не могли, на какую кнопочку нажимать, поэтому посовещались и решили – касса сломались. Вроде все взрослые образованные люди, а я слушаю их и сомневаться начинаю. Спрашиваю, в техподдержку обращались? Да, звонили, нам сказали куда нажать и все заработало. Отгадайте с двух раз – кто звонил в техподдержку? Бухгалтер! Не потому что больше всех надо. А потому что потом кассу не сведет, и по любому придется бить чеки коррекции, писать туеву хучу бумажек и тащить тело в налоговую. И пофиг всем, что прямая работа буха в это время будет стоять колом.

Еще клиент, присылает очередное бредовое требование налоговой. Надо ответить. А там – предоставить журнал учета горной массы, карты технологических процессов добычи и границы раздела участка. Минут десять пытаюсь собрать этот набор букаф в связный текст. Не получилось. Звоню клиенту читаю ему вслух требование. Отвечает – ну и. Спрашиваю, а какое отношение все эти буквы имеют к бухгалтерии. Отвечает логично, тварь – требование из налоговой, а налоги это бухгалтерия. Ха!

Опять клиент жарких южных кровей. Звонит значит, съезди там в трудовую инспекцию, разберись, юрист чото не может. Интересное кино, юрист не может, а я что-то должна вырулить. На этот раз ума хватило прикинуться слабоумной, моя твоя не понимай, пусть на пару с кадровиком топает.

Поздравляем с профессиональным праздником всех бухгалтеров!

они же кадровики

финики и казначеи

юристы

сисадмины и одинэсники

секретари и помощники руководителя

и т.д.