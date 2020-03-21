Коронавирус бухгалтерии. Или почему одна бухгалтерская операция должна длится 9 минут

Оказывается, по миру ходит чума - коронавирус называется, а мы вообще не в теме. У нас в бухгалтерии сейчас самое жаркое время, не до вирусов, потому что повалил народ: ПОМОГИТЕ СПАСИТЕ НАДО СДАТЬ ГОДОВУЮ ОТЧЕТНОСТЬ.

Дальше подробности абсолютно одинаковые вплоть до деталей.

в годовой отчетности конь не валялся предыдущий бухгалтер исчез где-то с месяц назад и с тех пор трубки не берет, а так то очень хороший был - официального трудоустройства не требовал, в офисе не болтался почем зря, работал дома, денег брал совсем немного от тыщи до пяти 1с-ка как бы так цензурно выразиться - нууу... на полдня поржать точно хватит все денежные сальдо традиционно красные, при том что «мы банк выгружаем, так что у нас все правильно» где зарплата начислялась науке неизвестно материалы и товары - лес, страшный темный лес с разбойниками да, самое веселое, что этот предыдущий бухгалтер пришёл по рекомендации близких родственников или друзей

На самом деле ситуация проста и логична как лапоть. С одной стороны предприниматели, которым бухучёт даром не нужен. То есть, чтобы было так быстренько и подешевле. С другой стороны бухгалтеры, ну или те кто берётся за бухгалтерскую работу. Которым очень хочется кушать и они готовы демпинговать. Так две эти беды находят друг друга и живут весело и счастливо вплоть до годового отчета.

Так сколько стоят реальные бухгалтерские услуги? Давайте считать.

Сразу оговоримся, что расчёт будет простой и быстрый, то есть по тупому и на коленке, не придирайтесь пожалуйста.

Итак. Изначально предполагаем, что бухгалтер на аутсорсе во-первых должен иметь максимально высокую квалификацию и знать особенности ведения учёта в разных видах деятельности и системах налогообложения. Во-вторых, должен хорошо знать 1С и ориентироваться в программах отправки отчетности, операторах фискальных данных и т.д.

Остановимся на двух пунктах, хотя и надо добавить и юридическую грамотность, и хорошее знание налогов, и много чего еще, но не будем выпендриваться.

Такого уровня бухгалтер стоит не меньше 120 тыщ, во всяком случае в наших краях. Это сумма на руки, то есть с налогами около 180 тыщ. Накинем сверху еще 20 тыщ на накладные расходы и налог УСН получим 200 тыщ. В среднем в месяце 168 рабочих часов. То есть один час работы бухгалтера стоит примерно 1200 рублей.

Есть один норматив, ему тыща лет, но он все равно рабочий, сейчас поймёте. Одна бухгалтерская операция длится 9 минут. Понятно что норматив средний как температура по больнице. Но. Давайте посчитаем.

За час можно сделать семь операций. Например: рассчитать зарплату, НДФЛ, четыре страховых взноса и оформить платежную ведомость. Или оформить семь отгрузок. Или семь поступлений. Или семь платежей.

Вот отсюда и надо плясать. Пасадоблем. А вы как пляшете?