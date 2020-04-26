Четыре недели карантина. Мелкий бизнес, как дела?

Лайт-репетиция конца света продолжается. Скучненько так, хоть бы интернет упал одновременно по всей нашей необъятной России матушке – все было бы веселее. Ни почты, ни ватсапа, ни онлайн банка, ни соцсетей. Повесят нам на столбы такие матюгальники и будут вещать всем социально укрепляющие и внушающие оптимизм новости.

Ничего, мы вас сейчас развлечем. Вот вам восемь циничных вопросов и столько же бездуховных ответов.

1. Кому ты нужен вообще?

Четыре недели не работаешь. Ни одного звонка. Ни одного заработанного рубля. Вот не надо трясти списками ОКВЭДов, кому можно работать, кому нет, кто есть пострадавший от карантина. Твои клиенты никуда не делись. Практически все живы и здоровы. Просто перестали нуждаться в тебе. Нашел ответ – почему? Хах, и не искал… Есть же веская уважительная причина – карантин.

Или ты работал. Потому что только завалился на диван, минут пять полежал и все. Стопицот входящих звонков за день. Ватсап брянькает без конца. На почту входящие валятся. Это твои клиенты и контрагенты. Что? Какой карантин, не, не слышали.

А теперь закрой глаза, выдохни, и ощути свою реальную ценность на рынке.

2. Что ты делал?

Сидел перед теликом слушал обещания президента? Торчал безвылазно в соцсетях, читая новости в надежде хоть как-то понять, что происходит? Выносил мозг своей одуревшей от происходящего бухгалтерше?

Где моя финансовая помощь от государства? Ты там точно-точно посмотрела? Как это мне не положено? А вот по телевизору сказали, что всем выплатят по 12 тыщ. Как уплату налогов не перенесли? Я сам слышал, что полгода можно не платить. Почему не для всех? Как это я не пострадавший? Я уже месяц сижу без заказов и без выручки. Какой ещё такой ОКВЭД не подходит? Ну ты ж бухгалтер, сделай что-нибудь. Давай прям щас ОКВЭД менять. Как это поздняк метаться? Почему раньше мне не сказала? Не, ну ты вообще… Че-то не то слушаешь, походу у нас с тобой разные телевизоры.

У попа сдачи нет. И не было никогда. Глупо надеяться, что вдруг появится.

3. Сколько денег у тебя сейчас, и сколько долгов, а главное можешь ли ты это посчитать?

Да лааадно, конечно могу. У меня беспроцентный кредит на зарплату. Потом кредитка ВТБ. Тиньков. Нуи все. Ааа, ну ипотека. И автокредит. Так, это деньги. А долгов почти нет. Только зарплата. И налоги, это бухгалтер знает.

Зачем очень надо знать, сколько денег и сколько долгов. Чтобы оставаться платежеспособным. Чтобы разговаривать с кредиторами, на цифрах и фактах, а не на слезах и эмоциях. И иметь четкое понимание, что делать и сколько надо денег.

Ответ на этот вопрос – ключ к выживанию.

4. Где твоя финансовая подушка безопасности?

Закончилась. На три дня хватило. Гречкой втарился.

Ну как, наелся?

5. Ты вообще жив? Или сдох…

Самый сложный вопрос.

Ты еще жив, если:

у тебя еще есть собственные деньги у тебя есть заемные деньги под очень низкий процент или беспроцентные твой персонал в отпусках и на удаленке ты втихаря немного работаешь, или не немного у тебя есть возможность получить помощь от государства, в том числе в виде льгот ты можешь посчитать свои деньги

Ты скорее мертв, чем жив, если:

у тебя и до карантина отродясь не водилось собственных денег у тебя есть заемные деньги под обычный процент и совсем нет беспроцентных твой персонал брошен на произвол судьбы, и ты даже не знаешь кто где ты не работаешь у тебя нет возможности получить помощь от государства, в том числе в виде льгот твои деньги посчитать невозможно – нет учета

Ну как, есть пульс? Или закапываем…

6. Почему ты до сих пор жив?

Обязательно найди причины:

почему ты до сих пор с деньгами почему персонал не разбежался почему ты до сих пор с выручкой и с клиентами

Потому что по этим же причинам ты выживешь до конца карантина.

7. Почему ты сдох, не дожив до окончания карантина?

Потому что внешние обстоятельства сложились в некрасивое слово «ЖОПА». И это правда.

Понимаешь, ты и раньше был не жилец. Еле на ногах стоял на краю пропасти. Карантин тебя просто легонько толкнул, ты и свалился.

Делай выводы и начинай заново.

8. Ты помог кому-нибудь?

Своим престарелым родственникам или соседям – сходить в магаз, аптеку или как-то еще

Своему персоналу – деньгами или удаленной работой

Своим друзьям и коллегам – информацией, советами

Давайте друг друга поддержим.