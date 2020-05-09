Антиутопия ШКВАР. Продавцы бумажного НДС отсыпали себе новый материк посередине Тихого океана...

Продавцы бумажного НДС отсыпали себе новый материк посередине Тихого океана. Поначалу мировое сообщество никак не реагировало, но через пять всем стало понятно, что на планете Земля новый материк, который вспух от денег. Потребовали провести аудит.

3 февраля 2222 г. Где-то посередине Тихого океана, новый материк

Отсыпав себе новый материк посередине Тихого океана, продавцы бумажного НДС убили сразу трёх зайцев:

Во-первых, подтвердили реальность закупки инертных материалов, транспортных расходов и услуг спецтехники по своим счетам фактурам.

Во-вторых, организовали себе рабочее место, гарантированно защищенное от налёта маски-шоу.

И в-третьих, объявили себя отдельным государством и тутже разорвали со всеми дипломатические отношения.

Самым главным у них был Жора Газета. При рождении ему было дано имя Вадим Олегович Берестов, но его уже мало кто знал. Что могло в жизни Вадима пойти не так, что он стал Жорой Газетой, неизвестно, хотя есть предположения. Жора любил пожрать, это раз. И у него была любимая поговорка «Ты еще объявление в газету дай», это два.

Как бы там ни было, Жора был, пожалуй, лучшим переговорщиком за всю историю человечества. Только Жора мог собрать всю кодлу в единый коллектив и воплотить в жизнь идею с материком. Только Жора смог убедить всех, что анархия - наилучший государственный строй. И только Жора мог себе позволить послать лесом все мировое сообщество.

Так вот, на первой же общей сходке граждан нового государства договорились о следующем. Никакого правительства, силовиков, налоговиков, министров и прочей чепухи. Каждый сам за себя. Каждый делает что хочет. Если возникают какие-то глобальные вопросы - их решают те, кого они касаются.

Первый же глобальный вопрос - как назвать государство - привёл к массовой драке участников сходки. После этого Жоре пришлось узурпировать власть и назвать государство Материком.

Поначалу мировое сообщество вообще не верило в существование Материка. Масла в огонь добавляло налоговое ведомство, признававшее в судах мнимыми, фиктивными и притворными сделки по приобретению инертных материалов, леса и пиломатериалов, металлоконструкций, услуг доставки и услуг спецтехники. Дальше несколько лет шла активная застройка Материка всем, чем только было можно. Одних только космопортов было построено аж три штуки. Но налоговое ведомство стояло на своём - материк фиктивный, застройка и космопорта тоже.

В общем лет через пять всем стало понятно, что на планете Земля новый материк. Новенький, муха не сидела, без названия еще. Но уже с хозяином. Короче приглашают значит правительство Материка в Организацию объединённых наций на познакомиться. Жора и поехал. Посадили его в третьем ряду, типа страна третьего мира. На трёх стульях сразу. Потом ему говорят, скажите, как ваше государство называется, мы вам табличку сделаем. На что Жора и говорит, обливаясь потом, что мол климат похолоднее организуйте. А ему отвечают, что мол у нас дамы мерзнут, в первом ряду сидящие. Жора как завопит на всю Организацию

«Что??? Это я счас от жары буду помирать, потому что две старые шквондры одеться забыли???».

И пошёл на выход, по пути разрывая все дипломатические отношения.

16 февраля 2222 г. Авианосец, Ляля и Сисиандр

########################################################################### ############################################################################ ############################################################################ ############################################################################ ################################. Не, это ни в какие ворота не лезет…

23 февраля 2222 г. Материк и мировое сообщество

Мировое сообщество такого не видела никогда и решило, во-первых, что ничего нет, во-вторых, что ничего и не было. Короче, затаилось и стало ждать, что будет дальше.

Дальше не заставило себя долго ждать. Первым делом исчезло Тело из Мавзолея. Но ненадолго. И появилось на подпольных аукционах уже в виде мощей и генетических материалов для клонирования.

И понеслось. Новостные порталы штормило несколько месяцев. Объединённые нации то собирались всем колхозом осудить, правда непонятно, как и кого. Поэтому осуждали «этих, ну вы помните...». То шушукались по кулуарам, сбиваясь в альянсы. Вобщем, договорились послать эскадру боевых кораблей. С ядерным оружием. Но сказали так - ядерное оружие не применять, а то жить потом неуютно здесь будет. Просто побомбить обычным оружием и пригрозить ядерным.

Приплывает эта эскадра к берегам Материка. Машет дулами, постреливает в воздух холостыми - привлекает внимание. Оттуда ноль эмоций. И разведка сообщает - так у них армии нету. Зато пабов и борделей в порту навалом. Командующий адмирал подумал и решил в порт зайти.

Заходят, значит, с них сразу портовый сбор лупят, нехилый такой. И все, швартуйся, выходи и иди куда хочешь. На второй день хождения куда хочешь деньги закончились. Сразу появился Жора. Пошли они с адмиралом потолковать.

Расклад был такой. Адмиралу надо вести военные действия. Захватить Материк задачу ему не ставили. Снарядами по космопортам стрелять, жилые кварталы разрушать, мирное население убивать - это да. Жора, голова, говорит адмиралу. То есть тебе нужно куда-то девать оружие и предоставлять доказательства, что ты его использовал. Так давай ты нам будешь отдавать оружие, а мы тебе организуем доказательства. Ну и олинклюзив для всей команды во всех заведениях порта.

Где-то через неделю адмирала вызывают к объединённым нациям. И говорят ему, мол мы вас конечно на войну посылали, но это уже беспредел. У нас общественность в шоке от ваших действий, трибунал требуют. Вобщем, с вами поедет бригада волонтеров «Врачи без границ». Адмирал не растерялся и еще оружия выторговал. И денег.

Так постепенно все пристроились и всем было хорошо. Производители производили оружие. Налогоплательщики оплачивали. Силовики гасились в порту. Материк богател. Но нет, двум шквондрам не давал спать вопрос - почему до сих пор мы не можем решить этот вопрос военным путем. То есть военные действия идут, но безрезультатно. Потребовали провести аудит.

Аудиторская палата поехала проверяла законность расхода денег на ведение военных действий. Оружие и снаряды расходовались в огромных суммах, а у противника таких видимых разрушений не обнаруживалось. Но аудиторы недооценили Жору. У него на любой их вопрос была бумажка. Единственный сложный момент был, когда комиссия приперлась на боевой корабль и потребовала предъявить к осмотру ядерную бомбу. Которую Жора тяпнул еще в самом начале. Санкцию на применение ядерного оружия не давали? Не давали. Значит бомба должна быть на месте.

Адмирал связывается с Жорой, мол тащи имущество назад. Или будут нам кранты. А Жора говорит, не пускай никого, скажи, что государственная тайна, совершенно секретно. Так у них все допуски есть, у этих аудиторов, чтоб их, говорит адмирал. А ты ори как псих, отвечает Жора, что-нибудь про государственную измену и про военный трибунал. И про радиацию обязательно. В общем угомонили аудиторов. Те в отчете написали про «массовые нарушения регламентов» типа в документах фамилии без инициалов, кое где бланки форм документов старые не действующие, где-то должность и звание не указаны и т.д.

Шквондры почитали аудиторский отчет и потребовали проверку Счетной палаты. Проверили, нашли еще кучу нарушений регламентов типа электронные подписи вверх ногами стоят и т.д.

В итоге – аудиторская палата при деле и при заказах, счетная палата тоже. Налогоплательщики платят. Адмирал с выговором с занесением в личное дело. Шквондры довольны, мировая общественность удовлетворена. Новостные порталы вышли на Жору и получают новости из первых рук.

Так наступил мир и порядок на планете.

Материк уже вспух от денег. Собираются прикупить себе название Новая Атлантида, но пока не нашли кому заплатить.

28 февраля 2222 г. Торпедный катер Строгий, Ляля и Сисиандр

############################################################################ ############################################################################ ############################################################################ ############################################################################ ################################. Так. Вобщем сами фантазируем. Ляля она такая… глазки, ротик, все остальное тоже… А Сисиандр, он… такой, ну… раскинешь так вот руки и… вот.