Я занимаюсь бухгалтерским аутсорсингом и у меня в сентябре жестяная полоса. А как у вас?

Иногда жизнь сворачивает с обычной черно-белой дороги на жестяную полосу, и прет по ней вдоль.

Когда попадаешь на черную полосу, там все логично и понятно, просто сидишь и ждешь, когда она закончится. С жестяной полосой все не так. Вроде никаких таких неприятностей не случается, а как будто идешь по болоту, или зыбучим пескам. Вроде ногами топаешь, пыхтишь со всех сил, а толку нет, практически не двигаешься. И сойти с нее сложно. Вобщем ситуация такая.

Почти месяц назад я приехала из отпуска, ездила отдыхать к морю. Тогда перед отпуском ко мне на входе было два клиента за 10 и 35 тыщ. в месяц. С обоими договорилась принять их на обслуживание с сентября, а в августе провести экспресс-аудит. Приезжаю обратно, клиенты на месте, все так же хотят обслуживаться. Делаю договоры, расчет стоимости обслуживания, план аудита, и… и все на этом заканчивается. Один из этих двоих привел еще одного клиента на обслуживание. Тоже договорились о цене 8 тыщ в месяц, сделала договор, сижу жду когда приедет подпишет и начнем работать. Авотфиг, тоже исчез.

Еще один заказчик, по консультационным услугам. С ним хоть договор заключила, там разовая услуга за 15 тыщ. И сразу все пошло наперекосяк, до такой степени, что появилась вероятность, что не заплатят. С ним же еще один договор, но уже на 50 тыщ. Вчера все были согласны, сами же меня и позвали, сегодня звоню договориться подъехать подписать договор – а там стопкран. Пока отбой. Почему?????

Итого почти сто двадцать тыщ в месяц мимо носа проплыли.

И ведь никто вот так в отказ не ушел. Наоборот, все хотят, но все идет не по плану. Конечно, рано или поздно я укатаю и заказчика на консультации и клиентов на обслуживание. Укатать то укатаю, а вот надо ли? Народ не от хорошей жизни в ночи растворился.

А в это же время на три часовых пояса западнее…

Звонит вчера клиент, пришел в июне заказал сдать отчеты, которые не сдавал с начала года, сказал, что придет на обслуживание и… и исчез как тени в полдень. Я его отчеты за полгода не сдавала, ибо он исчез, на телефон не отвечал. Развернула пока под него базу 1С, завела папки, место на стеллаже, все дела. А вчера звонит и говорит, типа я в тайге, тут связи нет, с медведем сижу. От меня придет другой чел, рассчитается, все норм. Анекдот рассказал чето про секс и медведей, видно, что парень совсем одичал. Мне его жалко стало, сдала сегодня его отчетность за полгода. Даром. Вот, жду сижу когда рассчитаются со мной, или из тайги приедут на пару с медведем или чел его с деньгами придет.

Потом позвонила другая клиентка, в начале года она ушла от меня к другой бушке, та дешевле. А вчера звонит и говорит, вернусь к вам со следующего года. Бушка та не айс оказалась, никогда на связи нет, ничего ответить вовремя не может. Ну зато дешевле была….

Или еще один кадр. Тоже печальный…Пришел клиент новый, но пока раз в квартал отчеты сдавать, почти нулевые. Ну почти, потому что деятельность была у него в начале года, контракт был крупный с конторой на слово «Газ…». Работы выполнил, а они КС не подписывают и 22 ляма не отдают ему. Пшел говорят они ему, денег не отдадим…не хотим. Вот судится сейчас, как говорит суд выиграю, деньги получу, начну полноценно работать и тогда уже нормальный договор заключу с вашей бухфирмой.

У меня какие-то отложенные клиенты…

ДЕНЕГ НЕТ у мелкого бизнеса. А у вас как дела?

ЗЫ: Может шамана с бубном заказать, че-нить там в бубен побить, заклятья пошептать…