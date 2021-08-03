19 современных бухгалтерских пословиц и поговорок

Собрали самые современные и актуальные пословицы и поговорки на июль 2021 года. Если вы современный бухгалтер, то запоминайте.
- Собрался в отпуск смени симку
- Левая рука чешется к деньгам в рублях, правая - к деньгам в валюте, обе руки чешутся деньги снять - к блокировке счета
- Мой адрес не дом и не улица, мой адрес недостоверный
- Тише едешь - опоздаешь на работу
- Один раз отрежь, это про торт
- Не имей сто рублей, имей больше
- Ни к селу ни к городу, ни по ОКТМО
- У кого что болит, тот на больничном сидит
- Не откладывай на завтра, спихни кому нибудь сегодня
- Одна голова хорошо, две - мутант, три - Змей Горыныч
- И с елки слезть, и рыбку съесть, и обналичить, и не сесть
- Землю - крестьянам, декларации - налоговой, налоги - бюджету. Смотри не перепутай.
- Деньги любят счёт. В швейцарском банке.
- Не платит налоги только медведь в берлоге. И схематозы.
- Заплатил налоги и спи спокойно. Если сможешь.
- Не в деньгах счастье, сказал обнальщик и слился
- Как ни скачешь, доход не спрячешь. АСК НДС
- Ответь на вопросы викторины 1) кому на Руси жить хорошо 2) кто виноват и 3) что делать - и получи путевку в ИК-2
- Деньги как вода, ушли хрен пойми куда