Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

19 современных бухгалтерских пословиц и поговорок

Для рубрики Обзоры для бухгалтера
Версия для печати

Собрали самые современные и актуальные пословицы и поговорки на июль 2021 года. Если вы современный бухгалтер, то запоминайте.

  1. Собрался в отпуск смени симку
  2. Левая рука чешется к деньгам в рублях, правая - к деньгам в валюте, обе руки чешутся деньги снять - к блокировке счета
  3. Мой адрес не дом и не улица, мой адрес недостоверный
  4. Тише едешь - опоздаешь на работу
  5. Один раз отрежь, это про торт
  6. Не имей сто рублей, имей больше
  7. Ни к селу ни к городу, ни по ОКТМО
  8. У кого что болит, тот на больничном сидит
  9. Не откладывай на завтра, спихни кому нибудь сегодня
  10. Одна голова хорошо, две - мутант, три - Змей Горыныч
  11. И с елки слезть, и рыбку съесть, и обналичить, и не сесть
  12. Землю - крестьянам, декларации - налоговой, налоги - бюджету. Смотри не перепутай. 
  13. Деньги любят счёт. В швейцарском банке. 
  14. Не платит налоги только медведь в берлоге. И схематозы. 
  15. Заплатил налоги и спи спокойно. Если сможешь. 
  16. Не в деньгах счастье, сказал обнальщик и слился
  17. Как ни скачешь, доход не спрячешь. АСК НДС
  18. Ответь на вопросы викторины 1) кому на Руси жить хорошо 2) кто виноват и 3) что делать - и получи путевку в ИК-2
  19. Деньги как вода, ушли хрен пойми куда
Пост написан пользователем
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
Бухгалтерия Ада слушает
Бухгалтерия Ада слушает
Создайте свой блог, выскажитесь и станьте суперзвездой «Клерка»
Создать блог

Другие публикации
Посмотрите все статьи блога