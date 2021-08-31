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Дарим темы вебинаров для инфоцыган, зарабатывающих на бухгалтерах. Спойлер: это юмор

Для рубрики Обучение для бухгалтеров
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Есть два типа бухгалтеров аутсорсеров - которые работают и которые учат работать, зарабатывая на вебинарах.

Поскольку на вебинары уходит все время и работать некогда, то темы трудно найти. Вот мы не жадные, накидали целый мешок актуальных тем, пользуйтесь!

Идеи тем вебинаров:

  1. Как впарить просто физику сдачу отчетности за тыщу рублей в месяц
  2. Прокачиваем навыки убалтывания
  3. Не сходится юбка? Меняем юбку и не паримся
  4. Как составить договор с клиентом: учимся на кредитных договорах
  5. Как грамотно брать с клиентов деньги за каждый чих
  6. Правильно напуганный клиент залог долгосрочного сотрудничества
  7. Как продавать себя задорого, не имея ни дня опыта работы бухгалтером
  8. Как зарабатывать на партнёрках с банками и налоговой
  9. Зачем надо купить дорогой костюм и сфоткаться в Москва Сити
  10. Применяем технику НЛП: пишем во всех соцсетях тысячу постов о себе как о крутом специалисте
  11. Как брать деньги и не вести учет и чтобы тебе за это ничего не было 
  12. Зачем надо заводить сто аккаунтов в инсте
  13. Как грамотно свалить от клиента перед сдачей годовой отчетности и вернуться назад с новым ценником
  14. Запишись на трехдневный марафон и узнаёшь, зачем нужен дорогой костюм, айфон и Москва Сити
  15. Как грамотно и красиво говорить про налоги, прочитав только заголовки Налогового кодекса
  16. Боишься ляпнуть не то? Ляпай, но уверенно, и называй это «своей точкой зрения»!
  17. Как зарабатывать на токсичных клиентах: только для сильных и смелых
  18. Номинал, субсидиарка, разрыв и еще 69 страшных слов в специальном словаре для переговоров с клиентами
Пост написан пользователем
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
Бухгалтерия Ада слушает
Бухгалтерия Ада слушает
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