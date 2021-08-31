Дарим темы вебинаров для инфоцыган, зарабатывающих на бухгалтерах. Спойлер: это юмор

Есть два типа бухгалтеров аутсорсеров - которые работают и которые учат работать, зарабатывая на вебинарах.
Поскольку на вебинары уходит все время и работать некогда, то темы трудно найти. Вот мы не жадные, накидали целый мешок актуальных тем, пользуйтесь!
Идеи тем вебинаров:
- Как впарить просто физику сдачу отчетности за тыщу рублей в месяц
- Прокачиваем навыки убалтывания
- Не сходится юбка? Меняем юбку и не паримся
- Как составить договор с клиентом: учимся на кредитных договорах
- Как грамотно брать с клиентов деньги за каждый чих
- Правильно напуганный клиент залог долгосрочного сотрудничества
- Как продавать себя задорого, не имея ни дня опыта работы бухгалтером
- Как зарабатывать на партнёрках с банками и налоговой
- Зачем надо купить дорогой костюм и сфоткаться в Москва Сити
- Применяем технику НЛП: пишем во всех соцсетях тысячу постов о себе как о крутом специалисте
- Как брать деньги и не вести учет и чтобы тебе за это ничего не было
- Зачем надо заводить сто аккаунтов в инсте
- Как грамотно свалить от клиента перед сдачей годовой отчетности и вернуться назад с новым ценником
- Запишись на трехдневный марафон и узнаёшь, зачем нужен дорогой костюм, айфон и Москва Сити
- Как грамотно и красиво говорить про налоги, прочитав только заголовки Налогового кодекса
- Боишься ляпнуть не то? Ляпай, но уверенно, и называй это «своей точкой зрения»!
- Как зарабатывать на токсичных клиентах: только для сильных и смелых
- Номинал, субсидиарка, разрыв и еще 69 страшных слов в специальном словаре для переговоров с клиентами