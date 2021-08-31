Дарим темы вебинаров для инфоцыган, зарабатывающих на бухгалтерах. Спойлер: это юмор

Есть два типа бухгалтеров аутсорсеров - которые работают и которые учат работать, зарабатывая на вебинарах.

Поскольку на вебинары уходит все время и работать некогда, то темы трудно найти. Вот мы не жадные, накидали целый мешок актуальных тем, пользуйтесь!

Идеи тем вебинаров: