Время непуганных идиотов истекло. Если вовремя не сдавать отчеты в налоговую, вашему бизнесу наступит конец.

Если не получать письма из налоговой на юридический адрес, то конец наступит тоже.

Если не платить налоги, скрывать доходы, экономить на учёте, то... в принципе, вы уже знаете, что будет.

Нищета... от слова не считать.

Так почему же многие бизнесмены упорно продолжают экономить на учете?

Потому что это легче всего.

Остальную экономию думать надо. Считать и думать, считать и думать.... Думать и считать, как оптимизировать бизнес процессы.

А налоги что? Мухлюй и все...

Только если мозг напрячь, то сразу увидишь, что есть куда более значимые траты, например, себестоимость, зарплата, общехозяйственные расходы.

Это сейчас кажется, что ты крутой и умный налоговую за нос водишь. Пока шесть утра в дверь не постучат сотрудники УЭБ.

Потом начнутся допросы, невнятное "му-хрю", обьяснить не могут экономический смысл своей патологической жадности. Налоговый Кодекс не подразумевает экономию налогов ради экономии, Уголовный Кодекс уж тем более церемониться не будет. Надо чтить Уголовный Кодекс, как говорил Остап Бендер.

Дальше будет только хуже. Налоговая гайки закручивает. И тот кто сейчас не научится грамотно вести свой бизнес проиграет конкурентам.

И не надо верить в байки про непосильное налоговое бремя.

Это маркетинговый ход налоговых консультантов. Уж поверьте моему опыту.

Нужно просто нанимать грамотных специалистов и работать с умными, а не с дешевыми.

Как говорила моя раскулаченная бабушка - дорого мило, дешево гнило. Народная мудрость знает о чем говорит.

Так что думайте сами, решайте сами кому и когда платить. Но лучше все считать и контролировать самому, чем за вас посчитают налоги специальные органы. Они то посчитают как им надо.