Отчет СЗВ-К: что это и кто должен его сдавать

Что такое СЗВ-К и кто ее сдает

Один из персонифицированных отчетов – СЗВ-К. Что это за форма, и кто сдает в 2019 году такую отчетность? Подробнее об этом документе читайте в материале.

О форме СЗВ-К

В данной отчетности отражается трудовой стаж человека до 2002 года, входящий в состав персонифицированного учета (постановление Правления Пенсионного фонда от 11.01.2017 № 2п). Эта форма составляется только по запросу территориального отделения Пенсионного фонда.

Отчет СЗВ-К: что это за форма, и кто сдает ее в 2019 году? Это источник данных о стаже работы и иной деятельности физического лица до 01.01.2002 года. Представляют ее в территориальное отделение Пенсионного фонда по местонахождению организации (п. 31 Инструкции, утв. постановлением Правления Пенсионного фонда от 11.01.2017 № 2п).

Скачать бланк отчетавы можете по ссылке. Там же приведен и образец заполнения отчета.

Форма сдачи

После того как разобрались с вопросом что это СЗВ-К, расскажем, в каком виде: электронном или бумажном ее лучше сдавать. В принципе, компании с численностью менее 25 человек, могут представить документ на бумажном носителе (п. 2 ст. 8 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ).

Однако лучше предоставить данный отчет электронно в формате сформированных пачек индивидуальных сведений. Также форму нужно распечатать и передать застрахованному сотруднику, второй экземпляр с личной подписью работника нужно оставить у себя.

Когда сдавать

Теперь поговорим о сроках сдачи СЗВ-К в 2019 году. Общих сроков, установленных законом, для этой отчетности не предусмотрено. Поэтому нужно ориентироваться на сроки, указанные территориальным отделением ПФР в своем запросе. Обычно это четыре недели с той даты, когда компания фактически получила запрос.

Если же вы получили из ПФР запрос о СЗВ-К на работников, которые до 2002 г. вообще не работали, отправьте в ответ письмо о том, что не можете предоставить сведения. В письме укажите причину. Так же поступите, и если ПФР просит сведения о работниках, которые уже от вас уволились.

СЗВ-СТАЖ – это персонифицированный отчет о страховом стаже сотрудника по итогам года. В свою очередь, СЗВ-К – сведения о стаже до 2002 года. СЗВ-К и СЗВ-СТАЖ, одно и тоже или нет? Ответ очевиден. Это разные виды отчетности.

Порядок заполнения

Чтобы правильно без ошибок заполнить отчет, нужно руководствоваться пунктами 31-33 Инструкции, утв. постановлением Правления Пенсионного фонда от 11.01.2017 № 2п. Отчет заполняется на основании трудовой книжки и других документов, подтверждающих страховой стаж работника.

Если сведения на сотрудника подаются впервые, то нужно поставить «Х» в поле «Исходная». Также нужно поступить, если фонд не принял первичный отчет из-за ошибок.

Если бухгалтер самостоятельно нашел ошибку в ранее сданной форме, то утончить сведения можно, подав корректирующую форму. Когда нужно полностью отменить поданные ранее сведения о застрахованном сотруднике в поле, где указывается тип корректировки нужно указать «Отменяющая».