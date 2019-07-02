Налоговикам официально запретили проверять самозанятых (даже если они ИП)

С 1 января 2019 года в России действует новый экспериментальный спецрежим для самозанятых граждан и ИП – налог на профессиональный доход. Он введен регионах:

Москва;

Московская область;

Калужская область;

Республика Татарстан.

Однако велика вероятность, что новый спецрежим уже с 2020 года введут по всей стране.

Первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов поручил профильным ведомствам представить предложения о распространении налогового режима для самозанятых на все регионы с 2020 года. Источник: пресс-секретарь Силуанова - Андрей Лавров.

В связи с этим налоговики, на наш взгляд, пытаются дать понять, насколько прекрасен выход из теневого бизнеса :) Как это сделать? Что пообещать людям? Давайте посмотрим на некоторые последние письма от ФНС, которые направлены для исполнения в нижестоящие налоговые инспекции.

Письмо № 1: налоговикам запретили вызывать самозанятых в инспекции

Есть недавнее письмо ФНС России от 24.04.2019 N ЕД-4-20/7915@. В нем центральный аппарат отмечает, что вызывать самозанятых в налоговые органы можно только с особого разрешения (согласования) Управления оперативного контроля ФНС России. То есть, просто так вызывать самозанятого «на допрос» - нельзя!

Письмо № 2: налоговикам запретили проверять условия применения спецрежима

Для применения налогового режима «Налог на профессиональный доход» физическое лицо или ИП должны соблюдать ряд условий и ограничений.

Так, например, доход самозанятого за календарный год ограничен суммой в 2,4 млн руб. Если лимит превышен - право на спецрежим автоматически теряется;

Также не могут быть самозанятыми лица, которые, в частности:

продают подакцизные товары и товары, подлежащие обязательной маркировке;

имеют работников;

ведут посредническую деятельность.

Как отмечается в новом письме ФНС от 27.06.2019 № ЕД-4-20/12490@: контрольные мероприятия, назначенные в отношении самозанятых, должны быть приостановлены до их согласования с Управлением оперативного контроля ФНС.

Если ИФНС выявят несоответствие деятельности плательщика НПД условиям применения специального налогового режима для самозанятых, то они должны информировать об этом Управление оперативного контроля ФНС РФ.

Также проведение контрольных мероприятий, предполагающих взаимодействие (вызовы, запросы разъяснений и т.д.) с самозанятыми не должно осуществляться без предварительного согласования с Управлением оперативного контроля ФНС.

Таким образом, ФНС, по сути, запретило налоговым инспекциям "трогать" самозанятых до особого распоряжения.

Выгодно ли это для ИП?

Выгодны ли новые разъяснения для ИП, которые уже перешли на новый спецрежим? Их теперь нельзя проверить? Ответ на вопрос не столько очевиден. Да, теперь налоговики не должны трогать ИП в части уплаты НПД. Однако нужно понимать, что ничего не мешает инспекциям проверить прошлые периоды, когда ИП применял другие налоговые режимы (например, УСН).

Мы будем следить на развитием ситуации с самозанятыми и писать в блог о наиболее важных разъяснениях и новшествах.

Поддержите нас - подпишитесь на наш блог на Клерке :) И заходите на наш сайт!