Только в августе - БухСофт дешевле на 33%

В августе цена на бухгалтерскую программу БухСофт снижена на 33%. Бухгалтеры могут сэкономить порядка 6 000 рублей при подключении тарифа Комфорт.

Бухгалтерская программа БухСофт — это комплексная поддержка бухгалтера малого и среднего предприятия.

Главная уникальность — это экспертная поддержка от бухгалтеров-экспертов в день обращения. Помощь по техническим и бухгалтерским вопросам.

Как минимум, 5 причин, почему бухгалтеры уже выбрали БухСофт:

Никаких доплат. Все блоки программы включены в годовую подписку: бухгалтерия, зарплата и кадры, склад, отчетность

Вы всегда защищены от ошибок. В работе Вам помогают супер-люди — эксперты системы Главбух. Любой вопрос решим в день обращения. В чате, по телефону или подключимся к Вам удаленно

Вам не нужен программист. Мы сами обновляем БухСофт, без посредников и Вашего участия. Незаметно.

Сервис отправки отчетности уже включен в тариф. Вы сможете отправлять отчетность в ФНС, ПФР, РОССТАТ, ПФР и ФСС. ЭЦП уже включена в цену, а если нужно — оформим максимально быстро

Сразу 4 дополнительных сервиса в подарок: справочная система, проверка контрагентов (формирование отчета о должной осмотрительности с усиленной подписью ФНС), распознавание первички по скану или фото, сверка с бюджетом.