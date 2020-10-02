Онлайн-игра для бухгалтеров - уничтожьте отчеты за 9 месяцев

В октябре у бухгалтеров напряженная пора - сдача отчетности за 9 месяцев. Чтобы вы смогли немного отдохнуть и развеяться, команда БухСофт запустила онлайн-игру - прямо сейчас съешьте всю отчетность за 9 месяцев и получите подарок! Проворная змейка готова к игре - начинайте.

А если, вам на самом деле нужна консультация по сдаче отчетности за 9 месяцев, эксперты бухгалтерской программы БухСофт готовы помочь вам. Весь октябрь для всех бухгалтеров работает безлимитная поддержка в онлайн-чате программы.