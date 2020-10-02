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БухСофт

Онлайн-игра для бухгалтеров - уничтожьте отчеты за 9 месяцев

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В октябре у бухгалтеров напряженная пора - сдача отчетности за 9 месяцев. Чтобы вы смогли немного отдохнуть и развеяться, команда БухСофт запустила онлайн-игру - прямо сейчас съешьте всю отчетность за 9 месяцев и получите подарок! Проворная змейка готова к игре - начинайте. 

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А если, вам на самом деле нужна консультация по сдаче отчетности за 9 месяцев, эксперты бухгалтерской программы БухСофт готовы помочь вам. Весь октябрь для всех бухгалтеров работает безлимитная поддержка в онлайн-чате программы. 

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БухСофт

БухСофт - бухгалтерская программа для бухгалтера малого бизнеса с круглосуточной экспертной поддержкой. При оформлении годовой подписки на БухСофт бухгалтер обеспечен всем необходимым в работе. Мы за честную стоимость, без доплат и скрытых платежей. Все включено: Обновления бесплатные и незаметные для бухгалтера: ничего не слетает и не нужно вызывать программиста Никаких скрытых доплат: многопользовательский режим, сервисы проверка контрагентов, справочная система и распознавание первичных документов уже включены в стоимость Отвечаем сразу, в день обращения: по техническим и бухгалтерским вопросам

https://service.buhsoft.ru